Transavia blijft op Eindhoven Airport achter op Ryanair

Door leveringsproblemen bij zowel vliegtuigfabrikanten Airbus als Boeing kunnen luchtvaartmaatschappijen op Eindhoven Airport nog niet optimaal gebruikmaken van stillere vliegtuigen.

In de zomer van vorig jaar riep de Amerikaanse motorfabrikant Pratt & Whitney op 1200 van haar PW1100G-motoren te controleren, die primair gebruikt worden door de A320neo-familie. Er zouden microscopische scheurtjes zijn aangetroffen in de turbinebladen. Hierdoor moest Wizz Air, een van de gebruikers van Eindhoven Airport, een deel van haar vloot tijdelijk aan de grond houden. Daarnaast kampt het geplaagde Boeing met leveringsproblemen van de 737 MAX-vliegtuigen, een type waarvan Ryanair de komende jaren tientallen verwacht. Door de problemen is de levering fors vertraagd.

Percentages blijven achter

Hierdoor worden de luchtvaartmaatschappijen die gebruikmaken van Eindhoven Airport belemmerd in het vernieuwen van hun vloot. En dat terwijl in 2030 de vloot op de Noord-Brabantse luchthaven voor circa 60 procent vervangen dient te zijn door stillere vliegtuigen. Het doel is dat de geluidsoverlast met 30 procent reduceert. Door de leveringsproblemen is vandaag de dag 17 procent van de vloot op Eindhoven Airport vervangen en de vertragingen leiden er naar alle waarschijnlijkheid toe dat dit percentage volgend jaar slechts stijgt naar 21 procent. Desondanks vermoedt Roel Hellemons, directeur van de luchthaven, niet dat de vergunning van het vliegveld in gevaar komt, vertelde hij tijdens een bijeenkomst van het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO), waar het Eindhovens Dagblad bij was.

Top 3 moderne vloot Eindhoven Airport

Ryanair, Transavia en Wizz Air zijn jaarlijks de hofleveranciers op Eindhoven Airport. Die eerste heeft vandaag de dag de meest moderne vloot in verhouding tot de 16.000 vluchten die de luchtvaartmaatschappij jaarlijks vanaf het Noord-Brabantse vliegveld uitvoert. Daarna volgt Transavia met 12.500 vluchten, terwijl Wizz Air plaatsneemt op plaats drie met jaarlijks 9000 vliegbewegingen.