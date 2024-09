Welles nietes-verhaal voor Air New Zealand A321neo

Nog altijd onduidelijk is of een Airbus A321neo van Air New Zealand afgelopen donderdag tijdens de landing met een tail strike te maken kreeg.

Het toestel, registratie ZK-NND, steeg 10:10 uur lokale tijd op vanuit het Australische Brisbane voor een circa drie uur durende vlucht naar Wellington, de hoofdstad van Nieuw-Zeeland. Op dat moment werd de bestemming geteisterd door slecht weer. Toen de A321neo oplijnde voor de landingsbaan, kreeg die vlak voor touchdown te maken met wind shear, een veranderende horizontale en verticale windrichting. Op een video is te zien dat het toestel een harde landing maakte, waarbij gesuggereerd zou kunnen worden dat het te maken kreeg met een tail strike. Air New Zealand plane strikes its tail on the runway in aborted landing at Wellington Airport pic.twitter.com/4FLuPoPW4z— Paul Harvey Predicts 🇳🇿NZ (@HicksKiwi) September 28, 2024

Uitwijken naar Auckland

Uiteindelijk slaagde de A321neo er niet in uit te rollen. ‘Tijdens de wind shear is de standaardprocedure in werking gesteld en een doorstart uitgevoerd op het moment dat het hoofdonderstel in contact kwam met de landingsbaan’, vertelt Hugh Pearce, hoofd vluchtuitvoering bij Air New Zealand, aan The New Zealand Herald. Besloten werd uit te wijken naar Auckland, een stad in het noorden van Nieuw-Zeeland.

Uiteindelijk werd besloten uit te wijken naar Auckland © Flightradar24.com

De vraag bleef: raakte de achterkant van de A321neo de landingsbaan wel of niet? Air New Zealand bevestigt dat tijdens de inspectie van het vliegtuig gebleken is dat er geen contact gemaakt werd. Vandaag de dag staat de machine echter nog wel aan de grond. ‘Vliegtuiggegevens zijn ook naar Airbus gestuurd om te analyseren en te adviseren of er nog iets anders is dat ons onderhoudsteam moet doen voordat het vliegtuig weer in gebruik kan worden genomen’, aldus Pearce.