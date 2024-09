Bundeswehr test nieuwe heli

De eerste van 62 H145M-helikopters, die recent door de Duitse strijdkrachten zijn besteld, heeft zijn eerste vlucht voltooid bij de Airbus Helicopters-fabriek in Donauwörth, Duitsland.

De levering van de nieuwe Airbus-helikopters voor de Bundeswehr loopt volgens de planning. Het eerste toestel heeft afgelopen weekend zijn eerste vlucht voltooid. Airbus Helicopters kondigde de succesvolle vlucht dit weekend aan in een verklaring op X. Gelijktijdig met deze mijlpaal zijn de eerste Duitse piloten begonnen met de training voor deze nieuwe heli. It's lift-off time – the first of 62 #H145M 🚁 ordered by the German Armed Forces recently completed its maiden flight at our Donauwörth site in Germany! 🇩🇪

At the same time, the first German pilots began training on their brand new helicopters. pic.twitter.com/xvwOXeWpba— Airbus Helicopters (@AirbusHeli) September 27, 2024

De bestelling voor de 62 H145M-helikopters werd voor het eerst bevestigd door Airbus op 14 december 2023, met een optie voor de Bundeswehr om twintig extra toestellen aan te schaffen. Van de 62 helikopters zullen er 57 worden toegewezen aan het Duitse leger, terwijl vijf bestemd zijn voor de speciale eenheden van de Luftwaffe. Het contract omvat zeven jaar volledige ondersteuning en diensten om de operationele capaciteit van de vloot op lange termijn te waarborgen. De H145M-helikopter is niet geheel nieuw voor het Duitse leger. De Bundeswehr beschikt al over 16 H145M LUH SOF (Light Utility Helicopter Special Operations Forces) en acht H145 LUH SAR (Search and Rescue) helikopters.

H145M

De H145M is de militaire variant van de populaire tweemotorige H145 helikopter. Het is een heli met een breed scala aan mogelijkheden. Zo worden ze ingezet door special forces, SAR en verschillende gevechtstaken. Andere landen, behalve Duitsland, die de H145M in gebruik hebben zijn onder andere de Hongarije, Servië, Thailand, Luxemburg, de Verenigde Staten en België.