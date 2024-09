Hoofdrol voor drones in weekend Oekraïne

De Oekraïense luchtverdediging is afgelopen nacht urenlang bezig geweest om een grootschalige Russische drone-aanval op Kyiv te onderscheppen. Getuigen melden aan persbureau Reuters dat de hele nacht explosies te horen waren in de Oekraïense hoofdstad.

Oekraïne heeft dit weekend weer zwaar onder vuur gelegen van drones en raketten. De Oekraïense luchtmacht had vooraf de hoofdstad, de omliggende regio en grote delen van Oost-Oekraïne gewaarschuwd voor mogelijke luchtaanvallen. Vitali Klitschko, de burgemeester van Kyiv, bevestigde via Telegram dat meerdere drones boven en rondom de stad waren waargenomen. De Oekraïense luchtmacht meldt dat het erin geslaagd is om 63 van de 73 Russische drones neer te halen, evenals één van de drie afgevuurde raketten. Het is op dit moment nog onduidelijk of er slachtoffers zijn gevallen bij de laatste aanvalsgolven.

Opvallende Oekraïense actie

Niet alleen Rusland sloeg dit weekend toe. Alexey Kolomeytsev, het hoofd van het 924e staatscentrum voor onbemande luchtvaart van het Russische Ministerie van Defensie, zou vrijdagavond zijn uitgeschakeld. Volgens een bron binnen de Oekraïense militaire inlichtingendienst was de eliminatie van Kolomeytsev het resultaat van een speciale operatie uitgevoerd door een lokale verzetsbeweging in samenwerking met de hoofdinlichtingendienst van het Oekraïense ministerie van Defensie. Aldus Oekraïne was Kolomeytsev betrokken bij het opleiden van Russische specialisten in het gebruik van onbemande luchtvaartuigen (UAV’s), waaronder operators en ondersteunend personeel voor Shahed-kamikazedrones.

Onverminderde spanning

Ook op het internationale diplomatieke toneel blijft de spanning tussen Rusland en Europa verder escaleren. Tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties waarschuwde de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, de Europese landen om geen confrontatie met Moskou te zoeken, wat hij omschreef als een ‘suïcidale escapade’. Tegelijkertijd kondigde de NAVO plannen aan om een nieuwe militaire basis te openen in Finland, op minder dan 200 kilometer van de Russische grens. Deze stap, zo benadrukte de Finse minister van Defensie Antti Hakkanen, is bedoeld om een krachtige boodschap naar Moskou te sturen.