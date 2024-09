Embraer stijgt zelf op

Bijna zestig jaar na de introductie van de automatische landing heeft Embraer een baanbrekende technologie voor automatische starts onthuld. Het nieuwe ‘E2 Enhanced Take Off System’ is mogelijk de volgende revolutie.

In 1965 landde een commerciële vlucht afkomstig uit Parijs voor het eerst automatisch op wat nu London Heathrow Airport is. Het vliegtuig – een Trident 1C van BEA, het latere British Airways – was uitgerust met een nieuw ontwikkelde uitbreiding van de automatische piloot, bekend als ‘autoland’, een systeem dat het vliegtuig zonder handmatige bediening naar de landingsbaan leidde.

Vandaag de dag zijn dergelijke systemen de regel. Nu komt de Braziliaanse vliegtuigbouwer Embraer met een vergelijkbare toepassing voor bij het opstijgen: het E2 Enhanced Take Off System. Deze noviteit is ontwikkeld om de veiligheid te verhogen door de werkdruk van piloten te verlagen, terwijl het tegelijkertijd het vliegbereik en de startgewichtcapaciteit van vliegtuigen verbetert. Volgens Embraer’s ingenieurs biedt het geautomatiseerde systeem ongekende precisie en consistentie, ongeacht de ervaring van de piloot. Patrice London, hoofd prestatie-ingenieur bij Embraer, benadrukt dat de nauwkeurigheid van het systeem het menselijk vermogen overstijgt, wat resulteert in stabiele en efficiënte starts. Het systeem is ontworpen om eenvoudig te integreren in bestaande procedures, waardoor minimale training voor piloten nodig is. Piloten behouden de controle tijdens de vlucht, maar het systeem neemt de cruciale rotatiemanoeuvre over. Zodra een bepaalde hoogte is bereikt, schakelt het systeem over naar de standaard automatische piloot.

Voordelen van het systeem

Het E2 Enhanced Take Off System biedt, los van gemak voor de piloot, diverse voordelen zoals een kortere startafstand en een verhoogd startgewicht. Het systeem maakt vroegere en steilere starts mogelijk zonder het risico op staartaanvaringen, wat zorgt voor een efficiënter gebruik van de startbaan. Dit geeft luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid om voorheen ontoegankelijke bestemmingen te bereiken en de laadcapaciteit of het vliegbereik te maximaliseren.

Testfase

De eerste implementatie van het systeem vindt plaats op geselecteerde luchthavens, waaronder London City, Florence en Santos Dumont. Naar verwachting zal het systeem op grotere schaal worden uitgerold, nu de interesse vanuit de luchtvaartsector groeit. Hoewel de voordelen van automatisering breed worden erkend, wijzen experts erop dat uitgebreid testen en praktijkimplementatie essentieel zijn voor succes. Het systeem zal zijn waarde moeten bewijzen op het gebied van aanpasbaarheid, piloottraining, operationele efficiëntie en veiligheidsprestaties in diverse omstandigheden. Of Embraer’s innovatie een revolutie teweeg zal brengen in startprocedures, zal de toekomst moeten uitwijzen.