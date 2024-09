Fatale crash met helikopter in Spanje

Bij een helikoptercrash in Spanje zijn drie mensen om het leven gekomen.

In het Monte Picayo-gebied van Puçol in de Spaanse provincie Valencia zijn drie mensen om het leven gekomen toen een helikopter in botsing kwam met hoogspanningskabels. De helikopter was een Bell 206B JetRanger III van de Spaanse operator Bigas Grup Helicopters. Het toestel was bezig met een inspectie van hoogspanningslijnen voor i-DE, het elektriciteitsdistributiebedrijf van de Iberdrola-groep.

Rond 10:00 uur lokale tijd op 29 september 2024 raakte de helikopter een hoogspanningskabel en stortte neer in een nabijgelegen boomgaard. Hulpdiensten werden vervolgens naar de locatie gestuurd. Bij aankomst bevrijdden brandweerlieden één persoon die vastzat in de helikopter, terwijl twee anderen buiten werden aangetroffen. Medische teams bevestigden later het overlijden van alle drie de inzittenden. De drie waren werknemers van de Iberdrola-groep. Het gebied is door de brandweer afgezet vanwege de combinatie van beschadigde kabels en de aanwezigheid van brandstof die samen voor een verhoogd risico op bosbranden zorgen. Er is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeluk door gespecialiseerde autoriteiten. @BombersValencia ha actuat a accident d'helicòpter a Puçol.

➡️Bombers Sagunt i Pobla de Farnals, sergent Sagunt, GERA amb HLC-V-990 del Consorci amb metge i oficial.

➡️Com ha resultat hi ha hagut 3 víctimes mortals, una d'elles extreta pels bombers de l'interior aeronau. pic.twitter.com/ss0HFoxMO1— Bombers Consorci VLC (@BombersValencia) September 29, 2024

Bell 206B JetRanger III

De Bell 206 is een reeks helikopters met twee rotorbladen, verkrijgbaar met één of twee motoren, geproduceerd door Bell Helicopter in de fabriek in Mirabel, Quebec. Oorspronkelijk werd het toestel ontwikkeld als de Bell YOH-4 voor het Light Observation Helicopter-programma van het Amerikaanse leger, maar het werd niet door het leger geselecteerd. Bell herontwierp de romp en bracht het toestel met succes op de commerciële markt onder de naam Bell 206A JetRanger, een helikopter met vijf zitplaatsen. In 1977 werd de 206B-3 JetRanger III, met een aangepaste staartrotor en een krachtigere motor, geïntroduceerd. De JetRanger is met name in de Verenigde Staten populair bij de nieuwsmedia voor verkeers- en nieuwsverslaggeving. Bell Helicopter stopte in 2010 met de productie van de Bell 206B III.