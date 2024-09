KLM kijkt vooruit: ‘Staat hoog op onze wensenlijst’

KLM heeft evenals veel andere luchtvaartmaatschappijen, nog altijd moeite met de duurzame verwerkingen van afvalstromen.

Vluchten leveren veel afval op: hoofdtelefoons, bekertjes, etensresten, papieren servetjes, kussentjes, noem het maar op. Vooral op intercontinentale vluchten waarop behoorlijk wat voorraad meegenomen moet worden, kunnen de afvalstromen zich fors ophopen. KLM probeerde de afvalstroom te reduceren door vorig jaar de regel in te voeren dat passagiers zelf om een hoofdtelefoon moesten vragen. Desondanks werden er nog zes miljoen koptelefoons uitgedeeld.

Belemmeringen

‘We willen voorkomen dat we “nee” moeten verkopen aan passagiers en dat is precies onze uitdaging’, stelde Caroline van ’t Hoff, verantwoordelijk voor de afvalreductie bij KLM, bij de NOS. Tevens is de technologie nog niet dusdanig ver om bijvoorbeeld gemakkelijk wegwerpkoptelefoons uit het assortiment te halen. ‘Het is eerlijk gezegd nog steeds lastig om bijvoorbeeld je eigen Airpods te koppelen aan onze systemen. Dat hebben we hoog staan op onze wensenlijst voor nieuwe toestellen’, zegt ze. Internationale regels staan het circuleren van afval bovendien nogal eens in de weg. Zo dient ter voorkoming van dierziektes cateringafval dat na een intercontinentale vlucht overblijft, verbrand te worden.

Duurzaamheid op de agenda

KLM denkt vandaag de dag na om de afvalstromen te reduceren en duurzaam te opereren. De luchtvaartmaatschappij is al meerdere jaren bezig met vlootvernieuwing en duurzaamheid krijgt in de cabine eveneens meer prioriteit. Van sandwiches die op Europese vluchten overblijven, wordt bijvoorbeeld biogas en compost gemaakt, maar de weg is nog lang. ‘We verzamelen nu per vlucht data van niet geconsumeerd eten en drinken en hopen zo patronen te herkennen. Daar kunnen we onze belading op aanpassen, zodra we voldoende data hebben verzameld’, licht de verantwoordelijke voor de afvalreductie bij KLM toe.

Niet alleen bij luchtvaartmaatschappijen staat het reduceren van de afvalberg hoog op de agenda. Hetzelfde geldt voor Schiphol. ‘Als je bijvoorbeeld eten en drinken serveert met servies dat je kunt afwassen, krijg je minder afval. We hebben onlangs een proef gedaan met sinaasappelschillen. Daar wordt nu zeep van gemaakt. Zo maak je van afval iets nieuws’, zegt Denise Pronk, hoofd Sustainability van de Schipholgroep. Daarbij attendeert ze erop dat passagiers hierbij prima kunnen helpen door afval goed te scheiden.