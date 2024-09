Vertrekt lukt A319 tot twee keer toe niet

Een Airbus A319 van Air Serbia kon vorige week op Londen Heathrow tot twee keer toe niet vertrekken.

Het toestel, registratie YU-APA, arriveerde 20 september aan het begin van de middag op de Engelse luchthaven na een vlucht vanuit Belgrado, de hoofdstad van Servië. Om 13:30 uur lokale tijd zou de A319 met vliegnummer JU211 de lucht in gaan voor de terugvlucht. Dat liep echter ietwat anders.

De A319 kreeg tot twee keer toe te maken met een motorstoring © Flightradar24.com

Twee pogingen mislukken

Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat het toestel bij de eerste poging van de gate afgeduwd werd en een rondje over het platform maakte. Nadat de piloten een motorstoring hadden ontdekt keerde de machine elders op de luchthaven terug, vertelt een passagier aan AV Herald. Bij de tweede poging, ongeveer anderhalf uur later, slaagde de A319 er wel in baan 09R te bereiken. Het vliegtuig kreeg toestemming om te vertrekken en bereikte een maximale snelheid van 66 knopen (omgerekend ongeveer 120 kilometer per uur) toen de piloten overgingen tot een rejected take-off (RTO), het tijdig afbreken van een start zodat een vliegtuig op tijd snelheid reduceert. Dit wederom als gevolg van een motorstoring.

Terug naar het platform

Via de intersectie verliet de A319 de startbaan en taxiede richting de gate. De vlucht werd uiteindelijk geannuleerd. Het is onduidelijk wat Air Serbia voor de gedupeerde passagiers geregeld heeft. Het desbetreffende toestel stond vervolgens twee dagen aan de grond. Op 22 september vloog de machine met een afwijkend vliegnummer, JU4211, vanuit Londen Heathrow naar Belgrado. Daar arriveerde het vliegtuig rond de klok van 02:15 uur.