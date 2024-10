EASA geeft advies over luchtruim Israël en Libanon

De Europese luchtvaartautoriteit EASA heeft in samenwerking met de Europese Commissie Conflict Zone Information Bulletins (CZIB’s) uitgegeven. Hierin wordt luchtvaartmaatschappijen geadviseerd om het luchtruim van Israël en Libanon te vermijden vanwege de toegenomen militaire activiteit.

Dit besluit volgt op een recente escalatie van gewapende confrontaties tussen Israël en Hezbollah, die hebben geleid tot intensievere luchtaanvallen en een verslechterende veiligheidssituatie. Als reactie op deze ontwikkelingen dringt EASA er bij luchtvaartmaatschappijen op aan om tot ten minste 31 oktober 2024 geen vluchten uit te voeren boven deze conflictgebieden, ongeacht de vlieghoogte. De organisatie benadrukt dat het advies op elk moment kan worden herzien of ingetrokken op basis van nieuwe veiligheidsbeoordelingen.

EASA waarschuwt dat het huidige conflict een groot risico vormt voor de burgerluchtvaart. De gevaren in het gebied zijn onder meer raket- en mortieraanvallen, drone-operaties vanuit Libanon, evenals Israëlische luchtaanvallen, artillerievuur en de activering van luchtverdedigingssystemen.

Het is niet de eerste keer dat EASA luchtvaartmaatschappijen waarschuwt voor verhoogde risico’s in het Midden-Oosten. In april 2024 gaf de Europese luchtvaarttoezichthouder al een soortgelijk advies om voorzichtig te opereren in het luchtruim boven Israël en Iran, vanwege de aanhoudende spanningen in de regio.

Verschillende luchtvaartmaatschappijen ondernemen al actie en mijden het luchtruim boven Israël en Libanon. Air France besloot in augustus 2024 besloten niet langer over deze gebieden te vliegen, en ook KLM leidt haar vluchten om om mogelijke risico’s te vermijden.