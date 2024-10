Transavia van start met nieuwe bestemming

Transavia vloog afgelopen maandag 30 september voor het eerst van Schiphol naar Granada. De maatschappij voert vanaf nu twee vluchten per week naar de Zuid-Spaanse bestemming uit, op maandag en vrijdag.

Passagiers op de eerste vlucht werden getrakteerd op sangria en flamenco-danseressen. Voorafgaand aan het vertrek knipten Transavia-CEO Marcel de Nooijer en Francisco Rodriguez van de provincie Granada symbolisch een lint door om de route officieel te openen. ‘We zijn een luchtvaartmaatschappij. En dat betekent dat we willen blijven verbinden. Om dat te kunnen blijven doen in de toekomst, kiezen we ervoor om de komende jaren onze volledige vloot te vernieuwen om daarmee schoner, stiller en zuiniger te zijn. We kijken vol vertrouwen naar de toekomst en gaan ook van de nieuwe bestemming Granada een groot succes maken’, aldus De Nooijer.