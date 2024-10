Ook Nederland start evacuatievluchten Libanon

Nederland gaat, net als verschillende Europese landen, evacuatievluchten uitvoeren voor onderdanen in Libanon. De spanningen in het gebied zijn de afgelopen week flink opgelopen, en Israël is inmiddels met een grondaanval langs de grens begonnen.

Update: Ook Nederland gaat burgers uit Libanon evacueren, zo maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend via X. ‘We gaan Nederlanders actief helpen om het land te verlaten door repatriëring met inzet van militaire middelen. Nederland zorgt in de komende dagen voor militair luchttransport’, luidt het bericht. Daarnaast blijven we ons inspannen om te helpen bij vertrek met commerciële luchtvaartmaatschappijen en staan we in contact met andere landen die vluchten organiseren. 2/4— Ministerie van Buitenlandse Zaken (@MinBZ) October 1, 2024

Duitsland stuurde maandag al een vliegtuig naar Beiroet, dat met 110 ambassademedewerkers en familieleden terugvloog naar Berlijn. Ook Bulgarije voerde een evacuatievlucht uit en haalde 89 mensen op. Het Verenigd Koninkrijk stuurt militairen naar Cyprus voor het geval een grootschalige evacuatie nodig zal zijn, en voert vanaf woensdag 2 oktober charters uit om Britten Libanon uit te krijgen. Nederland deed dat tot voorkomt niet. ‘Dat is echt een laatste oplossing, dat doe je alleen als je echt niet anders kunt’, zei ambassadeur Frank Mollen gisteren nog in radioprogramma Met het Oog op Morgen. Voor Nederlanders geldt al enige tijd het advies om spoedig te vertrekken. ‘Ga nu het nog kan’, voegde Mollen eraan toe. Het is niet duidelijk hoeveel Nederlanders op dit moment nog in Libanon verblijven.

Gisteren adviseerden de Europese luchtvaartautoriteit EASA en de Europese Commissie luchtvaartmaatschappijen om het luchtruim van Israël en Libanon te vermijden vanwege de recente escalatie van gewapende confrontaties tussen Israël en Hezbollah, die hebben geleid tot intensievere luchtaanvallen en een verslechterende veiligheidssituatie. EASA dringt er bij luchtvaartmaatschappijen op aan om tot ten minste 31 oktober 2024 geen vluchten uit te voeren boven deze conflictgebieden, ongeacht de vlieghoogte. De gevaren in het gebied zijn onder meer raket- en mortieraanvallen, drone-operaties vanuit Libanon, evenals Israëlische luchtaanvallen, artillerievuur en de activering van luchtverdedigingssystemen. Israël is bovendien op dinsdagochtend een grondoffensief langs de Libanese grens gestart.