Kunstmatige intelligentie neemt omroepen over bij Pegasus Airlines

De Turkse low-cost luchtvaartmaatschappij Pegasus Airlines introduceert kunstmatige intelligentie (AI) voor omroepen aan boord van haar vliegtuigen als onderdeel van een nieuw meertalig project dat gericht is op het verbeteren van de passagierservaring.

Het systeem is ontwikkeld door het Pegasus Innovation Lab, dat vorig jaar werd opgericht in Silicon Valley. Het maakt gebruik van gesynthetiseerde stemmen van zowel mannelijke als vrouwelijke piloten die bij Pegasus werken. Hoewel de bemanning nog steeds de omroepen in het Turks en Engels verzorgt, neemt de AI-technologie de aankondigingen in het Spaans, Arabisch en Russisch voor haar rekening.

De AI zorgt ervoor dat de aankondigingen vluchtinformatie, weersomstandigheden, bestemmingsdetails, de naam van de gezagvoerder en de vluchtduur bevatten, zodat passagiers de informatie in hun eigen taal kunnen horen. Deze gegevens worden voor elke vlucht voor vertrek bijgewerkt. Het systeem wordt geleidelijk ingevoerd op alle Pegasus-vluchten naar bestemmingen waar Spaans, Arabisch of Russisch wordt gesproken. Pegasus hoopt dat de AI-technologie ‘gasten een persoonlijke en innovatieve vliegervaring biedt door ze in hun moedertaal aan te spreken.’

De functie werd voor het eerst geïntroduceerd op een vlucht van Istanbul naar Sevilla op 24 september. Tijdens de vlucht werden de gasten in het Spaans begroet voordat ze informatie kregen over de route.