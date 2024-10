Noordpool dwingt Berlijn-Brandenburg tot naamswijzigingen

De twee start- en landingsbanen van luchthaven Berlijn-Brandenburg krijgen op 3 oktober 2024 nieuwe namen.

De informele aanduidingen ‘noordbaan’ en ‘zuidbaan’ blijven behouden, maar de officiële identificaties, die van belang zijn voor de luchtvaartnavigatie, worden aangepast. De noordelijke baan, momenteel aangeduid als 25R/07L, wordt hernoemd naar 24R/06L. De zuidelijke baan verandert van 07R/25L naar 06R/24L. Deze cijfers verwijzen naar de magnetische richting waarin de banen liggen, gemeten in tientallen graden. De ‘R’ en ‘L’staan voor respectievelijk de rechter- en linkerbaan, gezien vanuit de nadering.

De reden voor deze verandering ligt in de voortdurende verschuiving van het magnetische veld van de aarde. De magnetische noordpool verplaatst zich jaarlijks enkele kilometers als gevolg van dynamische processen in de aardkern. Dit heeft gevolgen voor luchthavens wereldwijd, aangezien de banen zijn uitgelijnd op de kompasroos. Wanneer de magnetische afwijking te groot wordt, ontstaat er een discrepantie tussen de werkelijke richting van de baan en de naam die aan die richting is gekoppeld. Dit kan leiden tot verwarring in navigatiesystemen van vliegtuigen, waardoor een naamswijziging noodzakelijk wordt om de veiligheid te waarborgen. Berlijn Brandenburg – ©Olaf Tausch/Wikipedia

Hoewel de aankomst- en vertrekroutes ongewijzigd blijven, benadrukt Berlijn-Brandenburg dat de wijziging ‘essentieel is voor de samenwerking tussen alle procespartners op het platform en in de lucht.’ Bij nadering van de luchthaven zijn de baanmarkeringen duidelijk zichtbaar.

Sinds 25 september worden de banen opnieuw gemarkeerd en borden op de platforms en taxibanen vervangen. De voorbereidingen voor deze verandering begonnen al vorig jaar. De naamswijziging moet worden doorgevoerd in alle relevante documenten, IT-systemen en kadasters. Ook het instrumentlandingssysteem en de meteorologische systemen van de luchthaven zullen worden geüpdatet.

Dit soort aanpassingen vanwege de verschuiving van het magnetische veld zijn niet uitzonderlijk. Eerder dit jaar ondergingen ook twee start- en landingsbanen van Keulen/Bonn Airport een vergelijkbare naamswijziging, na meer dan zestig jaar dezelfde naam te hebben gedragen.