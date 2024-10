Oprichter Martinair overleden

Martin Schröder, de oprichter van Martinair, is vandaag op 93-jarige leeftijd overleden in het Zuid-Hollandse Noordwijk.

Schröder werd geboren op 13 mei 1931 en was 62 jaar getrouwd met Tineke. Zij solliciteerde op jonge leeftijd bij Martinair en werkte als stewardess. Samen kregen zij drie kinderen. De grondlegger van de vrachtmaatschappij kreeg de laatste tijd te maken met gezondheidsklachten en die verergerden. ‘Met het overlijden van onze lieve echtgenoot, vader en opa nemen we afscheid van een echte Nederlandse luchtvaartpionier. Martin is de man geweest die vliegen toegankelijk heeft gemaakt voor een breed Nederlands publiek’, laat zijn familie volgens het Algemeen Dagblad weten.

Begonnen met charters

In 1958 richtte Schröder de chartermaatschappij Martin’s Air Charter op. Al snel groeide deze uit tot het huidige Martinair. Hij maakte het voor mensen toegankelijk met het vliegtuig op vakantie te gaan. Onder de leiding van Schröder werd Martinair een van de grote spelers in zowel het passagiers-, als vrachtvervoer. ‘Martin Schröder zal worden herinnerd als een man die zijn dromen met passie en doorzettingsvermogen nastreefde. Zijn naam zal nauw verbonden blijven met de luchtvaart in Nederland en daarbuiten. Zijn visie, moed en innovatieve geest zullen ons allemaal blijven inspireren’, aldus Adriaan den Heijer, EVP Air France KLM Cargo en managing director, in een verklaring.

Grote speler in vrachtmarkt

In 2011 stopte Martinair met passagiersvluchten, maar bleef zij wel operationeel op de vrachtmarkt. Vandaag de dag heeft Schröder zijn sporen achtergelaten. Hij maakte de weg vrij voor een samenwerking met KLM. Inmiddels is die uitgegroeid tot Air France-KLM Martinair Cargo. Hierdoor is het concern momenteel een van de leiders op de wereldwijde vrachtmarkt.