Schiphol doet gouden handreiking

Er is een principeakkoord voor een nieuwe cao voor medewerkers van Schiphol. Er liggen substantiële verbeteringen op tafel.

De eigen medewerkers van Schiphol krijgen de komende twee jaar 10 procent meer salaris, zoals overeengekomen tussen de vakbonden en de luchthaven. De nieuwe cao is van toepassing op onder andere het kantoorpersoneel, de platformmedewerkers, brandweerlieden en beveiligers in dienst van Schiphol. Daarnaast is afgesproken dat de medewerkers volgende maand een eenmalige extra uitkering van 750 euro ontvangen. Verder is er sprake van een verbeterde reiskostenregeling en maaltijdvergoeding, en dat iedereen volgend jaar een extra vrije dag krijgt, de zogenaamde Schipholjaardag. De nieuwe cao geldt van 1 oktober 2024 tot en met 30 september 2026.

‘Een loonstijging die ruim boven het huidige en geraamde inflatieniveau ligt, is een mooi onderhandelingsresultaat,’ reageert CNV-bestuurder Juan Schot positief over het principeakkoord. De vakbond wil opnieuw met Schiphol in gesprek wanneer er landelijke afspraken zijn over de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU). ‘We zullen dan ook bespreken welke functies binnen Schiphol als zware beroepen kunnen worden aangemerkt.’

Het principeakkoord ligt nu voor bij de leden van de vakbond. Vanuit CNV ligt daarbij een positief stemadvies. Via de nieuwsbrief kunnen leden hun mening uitspreken over het voorstel.