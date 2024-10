Roekeloze Rus enorm dichtbij Amerikaanse F-16 | Video

Een Russische Su-35 heeft nabij het luchtruim van Alaska een gevaarlijke situatie veroorzaakt. Het Russische gevechtsvliegtuig vloog rakelings langs een Amerikaanse F-16.

Het Amerikaanse leger heeft opvallende beelden gedeeld waarop te zien is hoe een Russische Su-35-piloot zijn toestel gevaarlijk dicht langs een Amerikaanse F-16 laat vliegen in de lucht bij Alaska. Het Amerikaanse leger uitte kritiek op de gevaarlijke manoeuvre van Rus. Het incident deed zich voor in de Air Defense Identification Zone (ADIZ) van Alaska op maandag 23 september.

Een Amerikaanse F-16 zou op een routinematige manier een grote Russische bommenwerper van het type Tu-95 ‘Bear’ hebben onderschept in de ADIZ-zone van Alaska toen de Su-35-escorte van de bommenwerper op slechts enkele meters afstand langs de Amerikaan vloog. De toestellen hadden zich niet geïdentificeerd. ‘Het gedrag van deze Russische Su-35-piloot was onveilig, onprofessioneel en bracht iedereen in gevaar – niet wat je zou verwachten van een professionele luchtmacht’, aldus de Amerikaanse luchtmachtgeneraal Gregory Guillot in een verklaring op X.

ADIZ

Een Air Defense Identification Zone (ADIZ) is een luchtgebied waarin een land probeert vliegtuigen te identificeren, lokaliseren en controleren met het oog op de nationale veiligheid. Deze zone wordt eenzijdig afgekondigd en kan zich uitstrekken voorbij het grondgebied van het land om meer tijd te krijgen om te reageren op mogelijk vijandige vliegtuigen. Het concept van een ADIZ is niet vastgelegd in een internationaal verdrag en wordt niet erkend door internationale organisaties. In het geval van de VS is het North American Aerospace Defense Command (NORAD) verantwoordelijk voor de beveiliging van dit gebied.