Zeldzame A340 verlaat na drie dagen Eindhoven Airport

Een Airbus A340-300 van Hi Fly vloog Sporting Lissabon, de Champions League-tegenstander van PSV, van en naar Eindhoven Airport.

Het toestel, registratie 9H-SUN, steeg afgelopen maandagmiddag 15:45 uur op vanuit Beja, een Portugese luchthaven op iets minder dan 200 kilometer verwijderd van Lissabon, de hoofdstad van het land. Na een vlucht van twee uur en twintig minuten landde de A340 op het Noord-Brabantse vliegveld. Twee dagen stond het vliegtuig aan de grond. Vanmiddag vertrekt het weer in de richting van Beja. Die vlucht staat 15:00 uur op de planning en zal wederom iets meer dan twee uur duren. De A340 is t bijna 24 jaar oud en vloog volgens Planespotters.net eerder voor de Franse luchtvaartmaatschappijen AOM French Airlines, Air Liberte, Air Lib, Corsair, SriLankan Airlines (maatschappij uit Sri Lanka) en vandaag de dag voor Hi Fly Malta. In 2016 en 2017 was de A340 voor die laatste eveneens in dienst. ✈️ Eindhoven 🔜 #UCL pic.twitter.com/5yeEVF6T7k— Sporting CP (@SportingCP) September 30, 2024

Andere Nederlandse clubs in Europa