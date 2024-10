KLM-CEO: ‘Dat is pijnlijk voor elke KLM-collega’

Donderdagochtend kondigde KLM een pakket met maatregelen aan waarmee zij haar operationele en financiële positie wil verstevigen. Deze ingrepen gaan gepaard met een miljardeninvestering in de vloot.

De plannen moeten op korte termijn al bijdragen aan een verbetering van het bedrijfsresultaat met 450 miljoen euro. Bovendien moet het pakket ertoe leiden dat de winstmarge op structurele wijze boven de acht procent uitkomt. “Het is een stevig pakket, maar de maatregelen zijn echt nodig”, legt KLM-CEO Marjan Rintel uit.

Onderdeel ervan is het terugdringen van tekorten aan piloten en technici zodat KLM volop gebruik kan maken van haar capaciteit. Ook wil ze daarbij een betere balans creëren voor haar werknemers. Om de werkdruk op de technici te verlagen, onderzoekt KLM de mogelijkheid om een deel van het onderhoud uit te besteden, mocht een reorganisatie van Engineering & Maintenance niet voldoende effect hebben. Een belangrijk onderdeel van die reorganisatie is het vereenvoudigen van de verschillende lagen binnen het bestel. Er is op dit moment veel overlap. Een voorbeeld is de beoogde reorganisatie van de vliegdiensten en trainingsgroeperingen In totaal moet de arbeidsproductiviteit structureel met vijf percent omhoog vanaf 2025.

Meer opbrengst uit producten aan boord

Verder wil de maatschappij aan de slag met het aanbod van producten aan boord. Op die manier hoopt ze de inkomsten jaarlijks met 100 miljoen euro te verhogen. Eerder berichtte Up in the Sky dat KLM een nieuwe opzet van het in-flight-cateringassortiment binnen Europa onderzoekt. Daarbij lijkt het erop dat de gratis sandwich verleden tijd is. Datzelfde geldt ook voor de appelsap en cola, die een flinke statusupdate lijken te hebben gekregen. Bovendien verkent KLM de opties voor het uitbesteden of stopzetten van activiteiten die niet direct bijdragen aan het uitvoeren van vluchten. Waarop precies wordt gedoeld, is nog niet bekend.

Uitstellen investeringen en personeel afstoten

Eerder kwam al naar buiten dat KLM de bouw van een nieuw hoofdkantoor uitstelt. Dit beleid wil de maatschappij nu verder uitrollen. In het persbericht staat dat alle investeringen worden heroverwogen en uitgesteld, met uitzondering van die in (arbeids)veiligheid en compliance. De investeringen in de vloot gaan ook zoveel mogelijk door. Of bij al deze plannen ook banen op het spel staan, is nu nog onbekend. Wel noemt Rintel de reorganisatie ‘pijnlijk voor elke collega’ en zegt ze dat het bedrijf zal proberen zoveel mogelijk banen te behouden. KLM meldt dat de vakbonden en de ondernemingsraad op de hoogte zijn gesteld van de plannen.