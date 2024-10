KLM spant kroon in pilotenonderzoek

Met een score van 97 procent is KLM uitgeroepen tot de meest aantrekkelijke luchtvaartmaatschappij voor piloten. Het bedrijf biedt ‘excellente werkomstandigheden’ en heeft nauwe banden met de vakbonden.

Voor het tweede jaar op een rij voerde de European Cockpit Association (ECA) het onderzoek uit onder piloten. Daarbij plakten de vliegers een cijfer op de werkomstandigheden, work-life-balans en de kwaliteit van de contracten. Uit het onderzoek kwam KLM naar voren als de winnaar en overtrof ze zustermaatschappij Air France. Die werd een jaar eerder kampioen maar moest vier procentpunten inleveren ten opzichte van het vorige resultaat. De top vijf wordt verder aangevuld door Icelandair, Widerøe en Transavia. Kapitein Otjan de Bruijn, president van de ECA, gaf aan blij te zijn met het resultaat van KLM. ‘Als piloot begrijp ik het belang van een eerlijke behandeling en goede arbeidsomstandigheden.’

Een grote nieuwe binnenkomer is TAP Air Portugal. Ten opzichte van vorig jaar wist de maatschappij haar resultaat met ruim vijftien procentpunten te laten stijgen. Daarmee staat de Portugese airline op een achtste plaats in de rangorde. Verder naar de lijst kijkend vallen vooral de dalende cijfers op. Met uitzondering van KLM en TAP Air Portugal lijdt elke airline verlies. De Bruijn zei de daling van de cijfers ‘zorgwekkend’ te vinden en dat de sector naar hogere standaarden moet streven. Volgens het rapport is de daling het gevolg van langere werkdagen voor piloten, inflatie en de post-corona CAO-heronderhandelingen.

Ignacio Plaza, secretaris-generaal van ECA, voegde eraan toe: ‘Deze enquête is een wake-up call voor de industrie. Hoewel sommige luchtvaartmaatschappijen in opkomst zijn, voldoen vele nog steeds niet aan de sociale normen. Ons doel is om zowel voorbeeldige praktijken als probleemgebieden onder de aandacht te brengen, zodat piloten en passagiers weloverwogen beslissingen kunnen nemen.’