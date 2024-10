Nederland evacueert honderden burgers uit Libanon

Meer dan driehonderd mensen hebben zich inmiddels aangemeld voor repatriëring vanuit Libanon, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Op vrijdag en zaterdag zullen twee repatriëringsvluchten worden uitgevoerd door Defensie, waarbij een transportvliegtuig wordt ingezet dat zal landen op de militaire vliegbasis in Eindhoven. Het ministerie voegde daaraan toe dat Nederland daarnaast actief blijft ondersteunen bij het vertrek via commerciële luchtvaartmaatschappijen. Ook zou het ministerie in contact staan met andere landen die vluchten organiseren. Ministers Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) en Ruben Brekelmans (Defensie) laten in een Kamerbrief weten dat Nederlanders die niet kunnen of willen vertrekken, wordt geadviseerd voldoende eten, drinken en medicijnen in te slaan.

Het is nog onzeker of alle aangemelde personen daadwerkelijk op een van de repatriëringsvluchten geplaatst kunnen worden. Naast Nederlanders komen ook hun partners, kinderen, verzorgende ouders van minderjarige Nederlandse kinderen, en personen met een geldige verblijfsvergunning voor Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba in aanmerking voor de vluchten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken beoordeelt of de aanmelders over de juiste documenten beschikken.

Nederland verzoekt zijn burgers al enige tijd dringend Libanon zo snel mogelijk te verlaten vanwege de situatie in het land. De spanningen in het gebied zijn de afgelopen week flink opgelopen, en Israël is inmiddels met een grondaanval langs de grens begonnen.

Duitsland stuurde maandag al een vliegtuig naar Beiroet, dat met 110 ambassademedewerkers en familieleden terugvloog naar Berlijn. Ook Bulgarije voerde een evacuatievlucht uit en haalde 89 mensen op. Het Verenigd Koninkrijk stuurt militairen naar Cyprus voor het geval een grootschalige evacuatie nodig zal zijn, en voert vanaf woensdagc charters uit om Britten Libanon uit te krijgen. Een woordvoerder van het Franse leger zei dinsdag dat het een helikoptervliegdekschip zou sturen, dat de komende dagen het oostelijke Middellandse Zeegebied zal bereiken, voor een mogelijke evacuatie van zijn burgers.