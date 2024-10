Ontplofte bom legt Japanse luchthaven plat

Op de Japanse luchthaven van Miyazaki zorgde een ontplofte bom voor flinke verstoringen. Bij het incident vielen geen gewonden.

De ontplofte bom is afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog en werd destijds door de Amerikanen op Japan gegooid. Destijds kwam hij niet tot ontploffing en heeft daarom ruim zeventig jaar onder het asfalt van de luchthaven gelegen. De blindganger woog zo’n 230 kilogram, vergelijkbaar met de bommen die de Duitsers op Rotterdam gooiden tijdens het bombardement in 1940. Het gevaar is nu geweken volgens de Japanse politie. Er is een onderzoek gestart naar hoe de bom kon ontploffen.

De blindganger veroorzaakte een krater met een diameter van ruim zeven meter en ongeveer één meter diep. Tijdens de ontploffing waren er geen vliegtuigen in de buurt en er raakte ook niemand gewond. De krater zorgde wel voor een groot aantal annuleringen en vertragingen op de vliegveld. In totaal zijn er woensdag zo’n tachtig vluchten geannuleerd. Tegen het eind van de middag kwam het luchthavenverkeer weer als gewoon in beweging.

Op beelden van een beveiligingscamera is te zien hoe de bom de grond enkele meters de lucht inspuit. World War II bomb explodes on a taxiway at Miyazaki Airport in southwestern Japan forcing the closure of its runway.



Kamikaze-acties

De luchthaven bij Miyazaki werd in 1943 gebouwd als een voormalig piloten trainingsveld van de keizerlijke Japanse marine. Vanaf het vliegveld vertrokken ook enkele kamikaze piloten op zelfmoordmissies. Een aantal niet ontplofte bommen die de Amerikanen dropten tijdens de Tweede Wereldoorlog waren eerder al in het gebied opgegraven, aldus functionarissen van het ministerie van Defensie.