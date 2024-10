Op de kleintjes letten levert niks meer op voor KLM-zakenreizigers

Het zakenprogramma van KLM, Bluebiz, is op de schop gegaan. Zakenreizigers die in de goedkoopste klasse vliegen, kunnen niet langer de zogeheten ‘blue credits’ op hun account verwachten.

Het gaat om reizigers die in de toeristenklasse kaartjes kopen met het Light-tarief. Voor deze groep reizigers zijn alle extraatjes er al vanaf gehaald, zoals een (extra) stuk ruimbagage, de vrije stoelkeuze en gratis annulering. De Flex- en Standaard-tarieven hebben niet te maken met de aanpassing die op 1 oktober is ingegaan. Datzelfde geldt voor Light-kaartjes in Premium Economy of Business Class. Tevens tellen de Light-tarieven niet meer mee in de vijfduizend euro ‘drempel’ om lid te mogen zijn van het Bluebiz-programma. Er zijn geen verdere veranderingen doorgevoerd aan het puntensysteem waar KLM onderdeel van uitmaakt.

Een gezamenlijk puntensysteem

KLM is niet de enige eigenaar van Bluebiz. Het zakenprogramma wordt gedeeld met vier airlines: KLM, zustermaatschappij Air France en alliantie-bondgenoten Virgin Atlantic en Delta Airlines. Overigens zijn er nog een paar andere partners, zoals Transavia, die ook deelnemen. Het programma is speciaal ontworpen voor kleinere én grotere bedrijven die regelmatig aan boord stappen van een van de eerder genoemde maatschappijen. Voor elke vlucht die geboekt wordt kan de passagier “blue credits” sparen. Die kunnen eigenlijk gezien worden als ‘echt geld’, aldus de website van het programma. Die credits kan je als reiziger dan weer inwisselen voor vluchten, upgrades of andere diensten. Het is tot dusver redelijk te vergelijken met het KLM-loyaliteitsprogramma Flying Blue.

Toch is er één groot verschil. Voordat een bedrijf kan beginnen met het sparen van punten, moet het, na aanmelding, voor in totaal vijfduizend euro aan vliegtickets kopen. Vervolgens kan het sparen van credits echt beginnen. Tot het volgende kalenderjaar aanbreekt, want dan begint het hele proces opnieuw.