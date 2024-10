Toyota investeert in elektrische luchttaxi’s

Toyota Motor kondigde woensdag aan nog eens $500 miljoen te investeren in Joby Aviation, een Amerikaanse fabrikant die elektrische luchttaxi’s bouwt. Hiermee ondersteunt Toyota de certificering en commerciële productie van Joby’s luchttaxi’s.

Deze nieuwe financiering komt bovenop de eerdere $394 miljoen die de autofabrikant al in Joby investeerde. De investering wordt gedaan in de vorm van contant geld voor gewone aandelen, waarbij de eerste tranche later in 2024 en de tweede in 2025 wordt afgerond.

Toyota is al de grootste externe aandeelhouder van Joby. JoeBen Bevirt, CEO van Joby Aviation, verklaarde: ‘Deze investering versterkt onze samenwerking met Toyota. Beide bedrijven zijn vastbesloten om de volgende generatie transport te ontwikkelen, waarbij het luchtruim een cruciale rol zal spelen in dagelijkse mobiliteit.’

Elektrische luchttaxi’s, ook wel eVTOL’s (electric Vertical Take-Off and Landing) genoemd, worden steeds vaker gezien als de toekomst van stedelijk transport. Toch moeten eVTOL’s nog verschillende drempels overwinnen voordat ze volledig in gebruik genomen kunnen worden. Joby blijft echter stappen zetten richting commercialisering en certificering en heeft onlangs uitgebreid met een fabriek in Californië. ‘We delen Joby’s visie dat duurzaam vliegen essentieel zal zijn voor het aanpakken van de huidige mobiliteitsproblemen,’ aldus Ted Ogawa, CEO van Toyota Motor North America.

Toyota-ingenieurs werken nauw samen met het Joby-team in Californië. Vorig jaar sloten de twee bedrijven een langetermijnovereenkomst waarbij Toyota aandrijfsystemen en andere belangrijke onderdelen levert voor Joby-vliegtuigen.

Joby Aviation heeft in 2023 al enkele mijlpalen bereikt, waaronder de succesvolle uitvoering van de eerste elektrische taxivlucht in New York. In juli zette het bedrijf een nieuwe prestatie neer door een non-stop vlucht van maar liefst 841 kilometer te voltooien.