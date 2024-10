Defensie zet Airbus in voor evacuatie uit Libanon

Een Airbus A330-243MRTT van Defensie is vrijdagochtend rond 09:20 vertrokken vanaf vliegbasis Eindhoven in de richting van Beiroet, Libanon. De repatriëringsvlucht keert dezelfde avond terug met Nederlanders die zich hadden aangemeld voor evacuatie.

Ongeveer vierhonderd mensen hebben zich aangemeld voor repatriëring. Het ministerie van Buitenlandse Zaken legt uit dat ruim tweehonderd daarvan aan de eisen voldoen. Van hun wordt verwacht dat er ongeveer honderdvijftig zich zullen melden op de luchthaven van Beiroet. Daarnaast zullen ook mensen met andere nationaliteiten aan boord stappen. Verschillende Belgen, Finnen en Ieren staan op de lijst mocht er voldoende ruimte aan boord van de A330 zijn. Hoeveel ruimte er precies zal zijn, is nog onbekend, aldus de woordvoerder van het ministerie.

Als alles volgens plan verloopt, arriveert het toestel rond 14:30 lokale tijd in de Libanese hoofdstad. De militaire A330 zal rond 16:00 uur weer daarvandaan vertrekken en in het begin van de avond, rond 20:30 Europese tijd, arriveren in Nederland. Of het allemaal gaat als gepland, is afhankelijk van de situatie. De woordvoerder gaf aan niet te weten hoe veilig de omgeving van het vliegveld is en in welke mate mensen op tijd aanwezig zijn voor de vlucht.

Secretaris-Generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken Christiaan Rebergen heet de gerepatrieerden welkom bij aankomst op vliegbasis Eindhoven. Daarbij vindt er zaterdag nog een repatriëringsvlucht vanuit Libanon plaats. Nauwkeurige details zijn nog niet naar buiten gebracht maar verwacht wordt dat het schema gelijk zal zijn aan de vrijdag.

De tijd begint te dringen

Nederland verzoekt zijn burgers al enige tijd dringend Libanon zo snel mogelijk te verlaten vanwege de situatie in het land. De spanningen in het gebied zijn de afgelopen week flink opgelopen, en Israël is inmiddels met een grondaanval langs de grens begonnen.

Duitsland stuurde maandag al een vliegtuig naar Beiroet, dat met 110 ambassademedewerkers en familieleden terugvloog naar Berlijn. Ook Bulgarije voerde een evacuatievlucht uit en haalde 89 mensen op. Het Verenigd Koninkrijk stuurt militairen naar Cyprus voor het geval een grootschalige evacuatie nodig zal zijn, en voert vanaf woensdagc charters uit om Britten Libanon uit te krijgen.