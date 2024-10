Faillissement voor Amerikaanse budgetvlieger nabij

Volgens ingewijden staat Amerikaanse budgetvlieger Spirit Airlines op het punt om faillissement aan te vragen. De luchtvaartmaatschappij is erover in gesprek met obligatiehouders.

Na de mislukte fusie van Spirit en JetBlue afgelopen voorjaar begon de tijd echt te dringen voor de maatschappij met de felgele Airbussen. De airline heeft te kampen met hoge schulden en het lijdt al enkele kwartalen achter elkaar verlies. Volgens the Wall Street Journal werden andere opties weliswaar overwogen maar kijkt de maatschappij toch echt naar een zogenaamde “Chapter 11 bankruptcy filing”.

De CEO van Spirit Airlines, Ted Christie, is in gesprek met obligatiehouders over hoe de aanstaande looptijden van zijn schulden te adresseren. De maatschappij is op dit moment namelijk niet in staat die te betalen. Op vragen van the Wall Street Journal kon de CEO niet reageren. ‘Omdat die gesprekken aan de gang zijn, gaan we niet in detail treden of vragen beantwoorden over dit onderwerp ofwel speculeren over mogelijke uitkomsten.’ Volgens Christie is dit een prioriteit en is het belangrijk dat de airline zich richt op het veiligstellen van het ‘beste resultaat voor het bedrijf, zo snel als mogelijk.’

Financiële zorgen

Jarenlang deed Spirit goede zaken maar tegenwoordig heeft de budgetvlieger het zwaar in de Verenigde Staten. Na de coronapandemie kwamen zakenreizigers niet meer terug als vroeger. Daarom gingen legacy carriers als Delta, United en American achter de vakantiereiziger aan. Door de introductie van Economy Light-producten wisten zij de Amerikaanse vakantieganger voor zich te winnen waardoor die wegblijft bij low-cost airlines.

Volgens Spirit liggen de grote schulden ten grondslag aan de faillissementsaanvraag. De maatschappij is er niet in geslaagd winst te maken in vijf van de laatste zes kwartalen. Ze kijkt vol angst naar de derde kwartaalcijfers wegens een ‘intensieve competitiestrijd’ om de kostenbesparende reiziger. Daarbovenop komt het feit dat de Amerikaanse markt overspoeld wordt door capaciteit. In fiscaal jaar 2023 had de airline ruim drie miljard Amerikaanse dollar aan leningen openstaan, aldus the Wall Street Journal.