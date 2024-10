Frans begrotingstekort zet luchtvaartsector op stelten

De luchtvaartsector spreekt haar grote bedenkingen uit over berichten in de Franse media. Zij kwamen afgelopen week met het nieuws dat de Franse overheid een hogere luchtvaarttaks overweegt.

De Fransen hebben de begroting al jaren niet op orde en het begrotingstekort is inmiddels opgelopen naar 5,6 procent. Daarmee zit Frankrijk bijna op het dubbele van de Europese begrotingslimiet en op een dieptepunt sinds de oprichting van de Vijfde Republiek. Om de financiën weer naar een passend niveau te brengen, wil de net aangestelde premier Barnier de belastingen omhoog schroeven. Volgens de Franse media ontkomt óók de luchtvaartsector er niet aan. Met zo’n luchtvaarttaks zou de Franse overheid ruim een miljard euro willen ophalen.

De IATA gruwelt van de plannen en waarschuwt dat een luchtvaartaks ‘desastreus’ zal blijken voor de Franse economie. ‘Als deze belastingvoorstellen worden uitgevoerd, zal het een ramp zijn voor Frankrijk. Je kunt niet belasting blijven heffen tot je in welvarendheid belandt. De luchtvaart is een motor van werkgelegenheid en welvaart, evenals een bewezen katalysator van groei in andere delen van de economie.’ Daarbij wijst de IATA naar Zweden waar de luchtvaarttaks zo goed als van tafel is. Bovendien ondermijnt een hogere belasting de andere plannen van de Franse overheid. Volgens de brancheorganisatie legt de vliegtaks extra druk op de groene doelstellingen van de industrie en zou het de doelstellingen van het ministerie voor Toerisme in gevaar brengen. Dat is namelijk van plan jaarlijks honderd miljoen toeristen naar het West-Europese land te halen.

Ook andere belangenorganisaties als A4E en ACI vrezen voor de ingrepen van de Franse overheid. De groepen die de belangen van Europese luchthavens en maatschappijen behartigen verzoeken het kabinet van Barnier de plannen nog eens te herzien. Ook zij zijn bang dat hun groene plannen in het geding komen. Daarbij waarschuwen de groeperingen dat investeringen in duurzame oplossingen als eerste van tafel verdwijnen mochten de voorgenomen maatregelen worden doorgezet.