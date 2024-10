Kilometerslange file op Flughafen München

De luchthaven van München had te maken met een ‘kilometers lange file’ voor de centrale veiligheidscontrole in Terminal 2. Volgens de luchthaven waren er meerdere oorzaken voor de problemen.

Voor veel Nederlandse reizigers staan de mei- en zomervakantie van 2022 nog vers in het geheugen. Toen hadden Nederlandse vliegvelden vanwege personeelstekorten te maken met rijen van honderden meters voor de deur. In München waren het vooral Oktoberfest, Brückentag en digitale beurs “Bits & Pretzels” die voor de grote toestroom aan mensen zorgden. In totaal vormden de reizigers een rij van zo’n twee kilometer voor de deur van Terminal 2, aldus het vliegveld. Reizigers moesten ruim twee uur wachten voordat ze aan de beurt waren. Deutschland 2024 – Nichts funktioniert mehr! Eine Warteschlange, die kein Ende zu nehmen scheint. Gestresste und genervte Passagiere, die Angst haben, ihren Flug zu verpassen. Totales Chaos an Deutschlands zweitgrößtem Flughafen in #München! https://t.co/jvXftu3GY2 pic.twitter.com/G513m0rMlt— Bettina Punkt (@Taykra) October 4, 2024

‘Voor de ticketscanner begonnen mensen die geen ellebogen durven te tonen het onderspit te delven’, zei een woordvoerder van de luchthaven tegen de Duitse krant Bild. ‘Daarom hebben we personeel bij elkaar gehaald en gezorgd voor een opgeruimde rij die constant in beweging bleef. Daarnaast deelden we water uit aan de wachtende passagiers.’ Aan het einde van de dag waren alle passagiers geholpen.

Volgens diezelfde woordvoerder moeten reizigers in het weekend wederom geduld hebben. Zondag is de laatste dag van “Die Wiesn” en ook dan verwacht de luchthaven weer veel toeristen. Bovendien is de controlecapaciteit op dit moment met acht procent verminderd terwijl de toestroom, met tienduizend mensen meer dan normaal, ongekend hoog is. De woordvoerder benadrukt wel dat passagiers zich geen zorgen hoeven te maken. De meerderheid van de reizigers wist donderdag hun vlucht te halen.