Lufthansa A340’s na verhuizing direct aan het werk

Afgelopen dinsdagochtend heeft Lufthansa haar laatste twee Airbus A340-vliegtuigen vanuit München naar Frankfurt verplaatst.



Het ging om de machines met registraties D-AIHF en D-AIHP. Die eerste, die inmiddels twintig jaar oud is, vertrok 10:05 uur vanuit München in de richting van haar nieuwe thuisbasis. Vier uur eerder was de machine vanuit Mumbai (India) geland. Na een vlucht van iets minder dan 35 minuten arriveerde de A340 in Frankfurt. Lang stond het vliegtuig daar niet aan de grond: rond 14:30 uur vertrok het alweer met vluchtnummer LH422 in de richting van Boston (Verenigde Staten).

Na 34 minuten landde de A340 op haar nieuwe thuisbasis © Flightradar24.com

Tweede verhuizing

Terwijl de eerste van de twee A340’s de verhuizing er reeds op had zitten, begon de tweede daar vlak daarna mee. Om 10:50 uur steeg het vliegtuig in westelijke richting op waarna direct afgebogen werd richting Frankfurt. Op een hoogte van 24.000 voet (omgerekend iets meer dan 7.000 meter) vloog de machine richting haar nieuwe standplaats. Daar landde de A340 na precies 37 minuten. Net zoals bij het eerste toestel kreeg dit eveneens niet veel tijd om te rusten: Lufthansa zette het richting het einde van de middag alweer in voor een elf uur durende vlucht naar het Chinese Shanghai.

Een uur later volgde de tweede Lufthansa A340 © Flightradar24.com

Terugkeer van de A340

Toen de coronacrisis uitbrak, leek het einde verhaal voor de A340 bij Lufthansa. Echter, de vraag herstelde zich sneller dan verwacht waardoor de luchtvaartmaatschappij er tien terughaalde. In eerste instantie zouden de toestellen opereren vanuit München, maar later werd besloten die geleidelijk te verplaatsen naar Frankfurt. In juli verkasten de eerste twee A340’s naar Frankfurt. De verhuizing vond volgens de aeroTELEGRAPH plaats, omdat Lufthansa zowel de nieuwe Airbus A350 als haar oudere A380 (wederom) naar Duitsland bracht.