Ryanair-passagiers verlaten 737 op startbaan

Passagiers van een Boeing 737-800 van Ryanair werden gisterenochtend op de startbaan van Brindisi (Italië) geëvacueerd toen vlammen uit een van de motoren kwamen.

Het toestel, registratie 9H-QCB, maakte zich voor de binnenlandse ochtendvlucht FR8826 vanuit Brindisi in de richting van Turijn. De 737 taxiede richting de startbaan en stond op het punt te vertrekken toen vlammen uit de rechtermotor verschenen. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is vooralsnog onduidelijk. Hoe dan ook, voor de piloten was dit reden genoeg niet te vertrekken en de passagiers te evacueren. Op de startbaan werden de evacuatieglijbanen geactiveerd. ‘Passagiers verlieten zonder problemen het vliegtuig en werden per bus naar de terminal gebracht’, schetst een woordvoerder van Ryanair de situatie bij The Mirror. Ryanair Boeing 737-8AS aircraft (9H-QCB) engine caught fire at Brindisi Airport, Italy, nearly 200 passengers evacuated through emergency evacuation slides .



Flight FR8826 was preparing for take-off at Brindisi Airport in Italy when flames appeared from the Right engine.



The… pic.twitter.com/UBziP9pKf0— FL360aero (@fl360aero) October 3, 2024

737 blokkeert startbaan

Als gevolg van het incident was de landingsbaan tijdelijk ontoegankelijk voor zowel het vertrekkende als het landende verkeer. ‘Aeroporti di Puglia meldt dat het vanwege een probleem met een vertrekkend vliegtuig genoodzaakt was de luchthaven Salento in Brindisi te sluiten’, aldus een woordvoerder van de luchthaven van Brindisi. Uit gegevens van Fightradar24 blijkt dat sommige vertrekkende vluchten maar liefst drie uur of meer vertraging opliepen. Daarnaast moest een deel van de aankomende, waaronder een Airbus A319 van Volotea vanuit het Franse Nantes en een andere Ryanair 737-800 uit Londen Stansted, uitwijken naar Bari, een stad 130 kilometer ten zuiden van Brindisi.

De Ryanair 737 kwam door vlammen uit de motor niet verder dan de startbaan © Flightradar24.com

Ryanair regelt ander vliegtuig

De gedupeerde 737 kwam niet meer in actie en daardoor regelde Ryanair voor de reizigers een vervangend vliegtuig. ‘We bieden onze oprechte excuses aan de getroffen passagiers aan voor deze vertraging en een reservevliegtuig zal later deze ochtend vlucht FR8826 van Brindisi naar Turijn uitvoeren’, aldus de woordvoerder van de low cost carrier.