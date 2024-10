Delta A330 komt maar niet weg van Schiphol

Een Airbus A330 van Delta Air Lines keerde afgelopen woensdag terug naar Schiphol nadat zich problemen met het onderstel voordeden.

Het vliegtuig, registratie N819NW, maakte zich op voor de circa acht uur durende vlucht DL161 naar Minneapolis (Verenigde Staten). De A330 taxiede naar de Polderbaan (18R/36L) en steeg 14:35 uur in noordelijke richting op, meer dan vier uur later dan gepland. Echter, vlak na vertrek slaagden de piloten er volgens AV Herald niet in het onderstel in te trekken. De machine klom naar een maximale hoogte van 6.000 voet (iets minder dan 2.000 meter) en keerde boven de Noordzee om in de richting van Schiphol.

Na 45 minuten stond de A330 weer aan de grond op Schiphol © Flightradar24.com

Terugkeer naar Schiphol

Normaal gesproken komen vliegtuigen in een holding pattern terecht als vlak na take-off om wat voor reden dan ook een omkeer gemaakt dient te worden. Op die manier wordt brandstof verbrand (of geloosd) en kan met een lichter gewicht een veilige landing gemaakt worden. De A330 vloog echter direct in zuidelijke richting langs de kust van Nederland op en kwam via Den Haag weer boven land terecht. Na een bocht boven die stad ging het vliegtuig opnieuw richting Noordzee om vervolgens op te lijnen voor de Kaagbaan (06/24). Daar volgde ongeveer 45 minuten na vertrek een veilige landing.

Bijna een week op Schiphol

De A330 arriveerde afgelopen maandagochtend 9:00 uur vanuit New York John F. Kennedy op Schiphol. Een dag later zou de machine als DL163 vanuit daar naar Minneapolis vliegen, maar die vlucht werd volgens FlightAware geannuleerd. Woensdag slaagde het vliegtuig er eveneens niet in Amsterdam te verlaten en de twee dagen erna bevond het zich nog steeds op Nederlandse bodem. Volgens Flightradar24 gaat de A330 vandaag haar rentree in het luchtruim maken met een derde poging Minneapolis te bereiken.