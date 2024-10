Publiek stemt over outfit Brussels Airlines A320

Een Airbus A320 van Brussels Airlines krijgt een nieuw icon-jasje en men mag stemmen wat voor eentje dat gaat worden.

De luchtvaartmaatschappij ontving meer dan 900 inzendingen vanuit het Belgische publiek. Onder anderen professionele kunstenaars en studenten van de kunstacademie zonden hun ontwerp in. De categorieën die het meest terugkwamen zijn wielrennen, art nouveau, Folon en Adolphe Sax, Lucky Luke en Marsupilami. ‘We zijn erg blij met de overweldigende respons op onze oproep voor ontwerpen, met meer dan 900 creatieve inzendingen. Met de ideeën die we ontvingen, konden we minstens 100 nieuwe Belgische iconen maken’, aldus Michel Moriaux, hoofd van de marketingafdeling van Brussels Airlines, in een verklaring. An important election for everyone who is Belgian at heart: vote for the design of the next icomic Belgian plane https://t.co/zoIWbRpf1R pic.twitter.com/34DrpJ7Ato— Maaike Verbruggen (@M__Verbruggen) October 4, 2024

Selectie

Uiteindelijk koos de interne jury vijftien livery’s. De kleurschema’s verschilden enorm, maar één ding hadden ze overeen en dat was het logo op de staart. ‘We hebben de ontwerpen beoordeeld op basis van verschillende belangrijke criteria: het nieuwe Belgische icoon moest zich onderscheiden van alle vorige iconen, iets vertegenwoordigen waar alle Belgen trots op zijn en erkend worden over de grens’, zegt Moriaux.

Openbaring nieuwe jasje

Op de website van Brussels Airlines kan men tot en met volgende week vrijdag 11 oktober stemmen op zijn of haar favoriet. Vervolgens worden de vijf beste ontwerpen voorgelegd aan een externe jury, bestaande onder meer uit Alex Callier, bekend van Hooverphonic, Philippe Geluck, ontwerper van ‘Le Chat’ en ontwerper van het Brussels Airlines-uniform, Gabrielle Szwarcenberg. Op 14 oktober hakt de luchtvaartmaatschappij de knoop door, maar voor het publiek wordt dat toestel pas komend voorjaar onthuld. De luchtvaartmaatschappij nam al vliegtuigen met het icon-jasje in haar vloot op.