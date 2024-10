A319 met president cirkelt uren rond

Een Airbus A319 van de Braziliaanse Air Force met aan boord de president van dat land, Luiz Inacio Lula da Silva, kreeg te maken met een motorprobleem.

Het vliegtuig was vertrokken vanuit Mexico City Santa Lucía Airport op weg naar de Braziliaanse hoofdstad Brasilia. Aan boord namen behalve de president van Brazilië vijftien andere mensen plaats, waaronder first lady Rosângela Lula da Silva, leden van het kabinet en wetgevers. Vlak na take-off werd de A319 geconfronteerd met een motorprobleem. De gedachten gingen uit naar een vogelaanvaring. Als gevolg van een bird strike kunnen de motorbladen worden ingedeukt, terwijl in het slechtste scenario zelfs een motor volledig zijn vermogen kan verliezen. De A319-piloten namen geen enkel risico en besloten terug te keren. #Entérate El Airbus A319 de la Fuerza Aérea de Brasileña (FAB) que transportaba al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, sufrió un problema técnico momentos después de su despegue en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (#AIFA). La aeronave se mantuvo realizando patrones de… pic.twitter.com/YZyLqr4SXm— EnElAire (@Enel_Aire) October 2, 2024

Holding pattern

Echter, omdat het vliegtuig een grote hoeveelheid brandstof bij zich had, kon niet meteen rechtsomkeert worden gemaakt naar de luchthaven van vertrek. Eerst cirkelde de A319 meerdere keren rond ten zuidoosten van het vliegveld, terwijl daarna ten noordwesten uren meerdere ovale rondes gemaakt werden. In totaal maakte het toestel zo’n vier uur achtereen rondjes. ‘De veiligheidsprocedures die gelden wanneer zich zo’n probleem voordoet, zijn succesvol uitgevoerd’, aldus een woordvoerder van Braziliaanse luchtmacht bij AP News. Een bron die aan boord van het toestel zat, zei dat de president van Brazilië ‘kalm, maar bezorgd’ was.

Na vijf uur terug aan de grond

Uiteindelijk keerde de A319 na bijna vijf uur terug naar de luchthaven van vertrek. ‘We zijn geland en iedereen is gezond’, aldus de woordvoerder. Later die avond zou Lula naar verluidt een ander vliegtuig naar Brasilia hebben genomen.