Jet2 737 voor niets opgewacht

Een Boeing 737-800 van het Engelse Jet2 maakte afgelopen donderdag als gevolg van een wind shear een ongeplande landing op de luchthaven van Gran Canaria (Canarische Eilanden).

Het toestel, registratie G-JZHD, vertrok 14:00 uur lokale tijd vanuit Londen Stansted in de richting van Tenerife South Airport, een luchthaven op een eiland ten westen van Gran Canaria. Tijdens de vlucht stelde een passagier zich onhandelbaar op, iets dat geregeld aan boord van een vliegtuig voorkomt. De ‘zeer conflictueuze’ reiziger zou uiteindelijk een gevecht aan boord hebben veroorzaakt. In sommige gevallen wordt tijdens zo’n voorval een ongeplande landing gemaakt om de onhandelbare passagier van boord te laten halen. De flight crew had echter na Portugal te zijn gepasseerd weinig keuze, aangezien naar vanaf dat land naar Tenerife South Airport over zee wordt gevlogen. De piloten instrueerden de politie op het Canarische Eiland, zodat zij de man na aankomst van boord kon halen.

Na twee landingspogingen werd uitgeweken naar Gran Canaria © Flightradar24.com

Ongeplande landing in Gran Canaria

Het liep echter ietwat anders. Tijdens de landing op de eindbestemming kreeg de 737 te maken met een wind shear, een onverwachte fikse verandering van windrichting. De eerste keer maakte het toestel dan ook een doorstart. Desondanks probeerden de vliegers het nog een keer, maar die poging mocht eveneens niet baten. Daarna besloten zij te landen op de luchthaven van Gran Canaria. Daar slaagden de piloten er wel in de 737 in één keer aan de grond te zetten. Net zoals op Tenerife South Airport werd op dit vliegveld de politie opgetrommeld. Bij aankomst hield de politie de man aan en zou die volgens Canarian Weekly direct weer teruggestuurd worden naar het Verenigd Koninkrijk.