Russische 737 krijgt tijdens vlucht hulp van A320neo

De piloten van een Boeing 737-800 van Pobeda vroegen om een visuele inspectie door een Airbus A320neo van S7 Airlines.

Het toestel, registratie RA-73237, vertrok 27 september 14:05 uur lokale tijd vanuit de Russische stad Sotsji voor een binnenlandse vlucht naar Kirov. Tijdens de vlucht ging volgens het Telegramkanaal Aviatorshina een alarm in de cockpit af dat erop attendeerde dat het linker onderstel uitgeschoven zou zijn. De schermen in de cockpit gaven echter niets afwijkends aan. Zelf hadden de vliegers geen trillingen gevoeld.

Visuele inspectie in de lucht

De piloten vroegen de luchtverkeersleiding of er een visuele inspectie kon plaatsvinden, iets wat normaal door de luchtverkeersleiders zelf bij een laagvliegend vliegtuig gedaan kan worden. Vanuit de toren kwam de opdracht aan de vliegers van een A320neo, registratie RA-73425, om naar de 737 toe te vliegen en te checken of het linkeronderstel inderdaad uitgeklapt was. De neo was vertrokken vanuit Moskou Domodedovo International Airport en op weg naar Mineralnye Vody, een stad in het zuiden van Rusland. Het S7 Airlines-vliegtuig vloog in de richting van Pobeda waarna de flight crew op een hoogte van iets meer dan 10.500 meter het onderstel in een fractie van een seconde inspecteerde. De A320neo-vliegers bevestigden dat het ingetrokken was.

Vlucht vervolgd

Op basis van die informatie besloten de 737-piloten door te vliegen naar hun bestemming. Het alarm van het uitgeklapte linkeronderstel zou eveneens uitgegaan zijn. De 737 landde uiteindelijk na drie uur en dertig minuten veilig op haar bestemming, terwijl de A320neo na minder dan drie uur haar reisdoel bereikte.