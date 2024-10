Waarom staan passagiers na de landing direct op?

Zodra het signaal met stoelriemen-vast uitgedaan is, staan vrijwel alle passagiers meteen op om het vliegtuig te verlaten. Waarom gebeurt dat?

Na de landing is dat signaal nog aan. Wanneer het toestel definitief tot stilstand gekomen is, gaat het lampje uit en klinkt door heel de cabine geklik van geopende stoelriemen. Vrijwel iedere reiziger staat op, verzamelt zijn of haar bagage uit de bagagevakken en vervolgens wordt in het gangpad gewacht voordat de aerobridge of de trappen naar het vliegtuig gereden zijn. Een ontstopping ontstaat. ‘Het duurt een tijdje voordat de deur open kan en de slurf aangekoppeld kan worden’, zegt luchtvaartpsycholoog Josine Arondeus bij Spraakmakers op NPO Radio 1, verwijzend naar de ‘regels en procedures’ die in de luchtvaart van kracht zijn voordat uitgestapt kan worden.

Spanning speelt mogelijk een rol

Als belangrijkste reden noemt zij de spanning. Volgens Arondeus beleeft een derde van de passagiers spanning tijdens een vlucht. Uit onderzoek van Columbus Travel onder haar lezers blijkt zelfs dat meer dan de helft van de volwassenen vliegangst ervaart. Symptomen zijn klachten, zoals misselijkheid en paniekaanvallen. ‘Spanning, angst, één grote reden daarvan kan zijn claustrofobie. Dan is zitten terwijl je er niet uit kan met de deuren dicht een moeilijke situatie. En dat kan een reden zijn dat mensen juist gaan staan, om op te schieten’, illustreert de luchtvaartpsycholoog.

Advies voor passagiers

Arondeus heeft echter één boodschap voor passagiers die direct nadat het signaal met stoelriemen-vast is uitgedaan opstaan: ‘Plus, het helpt niet. Je komt echt niet sneller op de bestemming aan’, zegt ze. De winst om direct op te staan is volgens haar ‘marginaal’. Wanneer is dan wel het juiste moment om aanstalten? De luchtvaartpsycholoog stelt wanneer de rij met passagiers voor je opstaan, het een geschikt moment is zelf eveneens richting de uitgang van het vliegtuig te gaan.