Brandend onderstel bij landing A321 | Video

Tijdens een landing van een Airbus A321 van Frontier Airlines kwamen vlammen uit het landingsgestel tevoorschijn.

Het vliegtuig, registratie N701FR, vertrok afgelopen zaterdagmiddag 14:20 uur lokale tijd, bijna een uur later dan gepland, vanuit San Diego (Verenigde Staten) voor een binnenlandse vlucht in de richting van Las Vegas. De A321 steeg in noordwestelijke richting op, vloog enige tijd langs de kust en zette de vlucht vervolgens voort boven het vaste land. Na iets minder dan een uur landde de machine op haar eindbestemming. ‘De piloten detecteerden rook en riepen de noodtoestand uit’, vertelt een woordvoerder van Frontier Airlines aan CBS News. Frontier flight 1326 from KSAN-KLAS just caught fire on landing at KLAS.



I caught it on video as it landed pic.twitter.com/KGt1Asx3rv— Tyler (@TylerHerrick) October 5, 2024

Evacuatie

Uit videobeelden die op het moment van de landing gemaakt zijn, is te zien dat er vlammen uit het onderstel kwamen, gepaard gaand met rookontwikkeling. ‘Frontier-vlucht 1326 maakte een harde landing’, stelt een woordvoerder van de luchthaven van Las Vegas. Nadat de A321 tot stilstand was gekomen, verdwenen de vlammen. De brandweer was al heel snel paraat om het vuur te blussen. ‘Het vliegtuig landde veilig en alle passagiers en bemanningsleden werden via trappen geëvacueerd. Er zijn geen gewonden gemeld en passagiers zijn met de bus naar de terminal gebracht’, aldus de zegsman van Frontier Airlines. Aan boord van het vliegtuig zaten 190 passagiers en zeven bemanningsleden.

Aan de grond

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Volgens Flightradar24-data is de A321 sinds de landing in Las Vegas niet meer operationeel geweest. ‘De oorzaak van het incident wordt momenteel onderzocht’, zegt de woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij.