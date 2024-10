Extra obstakel op routes van Europa naar Azië

Met de huidige escalaties in het Midden-Oosten versmalt de corridor van Europa naar Oost- en Zuidoost-Azië enorm. Het gesloten luchtruim van Rusland én Iran maakt de legpuzzel alsmaar moeilijker.

Nu het conflict begint op te laaien en ook Iran raketten afvuurt op Israël, wordt het luchtruim boven de landen steeds onvoorspelbaarder. Iran besluit daarom regelmatig het luchtruim te sluiten. Vorige week, na de aanvallen op Israël, ging Iran hiertoe over voor een periode van 48 uur. Maar, zelfs toen het luchtruim weer opende, bleven de internationale vluchten weg. Zondagavond legde het Perzische land wederom een landelijk vliegverbod op ‘van 21:00 uur lokale tijd tot 06:00 uur maandag’.

Over het waarom hiervan is Iran niet helemaal duidelijk. Het staatspersbureau IRNA gaf aanvankelijk ‘operationele beperkingen’ op als reden. De Iraanse pers kwam niet met verdere informatie. De meest waarschijnlijke reden is de angst voor repercussies vanuit Israël, aldus Iran-waarnemers tegenover aero.de. Echter werden de beperkingen nog voor het daglicht weer opgeheven. ‘De situatie is weer normaal en het vliegverkeer is weer operationeel’, aldus een woordvoerder van de luchthaven Imam Khomeini (IKA) in Teheran aan het persbureau ILNA.

Ontwijken van Iran

Sinds het begin van de week is al te zien hoe luchtvaartmaatschappijen het Iraanse luchtruim massaal ontwijken. Op FlightRadar24 is te zien dat de routes over de zuidelijke Kaukasus en het Suez-kanaal populair zijn. Kort geleden kwam daar nog een nieuwe stroom bij, namelijk over Oost-Irak. Vooral Qatar Airways lijkt gebruik te maken van deze route en ontwijkt daarmee grotendeels het Iraanse luchtruim. ©FlightRadar24

Gegevens van FlightRadar24 laten zien dat KLM al langer het Iraanse luchtruim vermijdt op vluchten naar Oost- en Zuidoost-Azië. Met de opgelegde beperkingen vanuit Iran, komen de vrije routekeuzes steeds verder in het geding.