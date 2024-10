Feestelijke dag voor KLM

KLM staat weer een feestelijke dag te wachten. Op maandag 7 oktober viert ’s werelds oudste luchtvaartmaatschappij haar 105de verjaardag.

De verjaardag wordt groots gevierd met een evenement op een nog onbekende locatie. Bovendien heeft de maatschappij nog wat te vieren op deze maandag 7 oktober. De tweede Airbus A321neo wordt namelijk ingezet op nieuwe routes naar Parijs en Praag. Vanaf zaterdag zal óók Wenen verschijnen op het bestemmingslijstje van de nieuwe Airbus.

Nieuw huisje

Traditiegetrouw komt KLM ook dit jaar wederom met een Delfts Blauw huisje. Tot dusver hebben alle betrokkenen zich stil weten te houden en er is daarom vooralsnog niks bekend over het nieuwe Business Class-presentje. Jaarlijks worden vele panden ter inspiratie opgestuurd en daaruit kiest KLM er één. Alhoewel er niks naar buiten is gekomen over het pand, heeft de Nederlandse luchtvaartmaatschappij de eerste letter van de stad waarin de inspiratiebron te vinden is wel onthuld. De stad begint namelijk met een “A”, aldus KLM.

Flink aantal verjaardagen

De maatschappij werd in 1919 opgericht door acht investeerders uit het bedrijfsleven en de bankwereld. Albert Plesman kreeg de leiding en hij werd uiteindelijk in 1946 de eerste president-directeur van de maatschappij. Door de jaren heen heeft KLM een aantal bijzondere verjaardagen meegemaakt. Het 100-jarig bestaan in 2019 verzorgde het allergrootste feest. Toen kwam de maatschappij met een bijzondere fly-by over Amsterdam. Een KLM-blauwe 777 en twee Fokker Four-toestellen werden geëscorteerd door vier F-16’s boven het IJ.

Een jaar later was het een stuk stiller voor het feestvarken. Corona greep om zich heen en de hele luchtvaartindustrie had te kampen met een grote crisis. De honderdeerste verjaardag was slechts een ingetogen feestje. Gelukkig mocht er de jaren daarna alweer wat meer en in 2023 werden zelfs de Caraïbische eilanden geëerd door middel van het Delfts Blauw huisje. Daarvan was de inspiratie opgedaan op het Nederlandse eiland Aruba, temidden van de helderblauwe golven.