Groot, groter, grootst: Delta’s hub blijft groeien

Hartsfield-Jackson Atlanta Airport is op het gebied van verbindingen al geruime tijd de grootste ter wereld maar komende zomer komen daar nóg eens 75 wekelijkse vluchten bij. Daarmee verstevigt de luchthaven haar positie ten opzichte van de wereldwijde concurrentie.

haar grootte heeft de luchthaven vooral te danken aan Delta Airlines die Atlanta als haar belangrijkste hub heeft. Onlangs bracht zij het vluchtschema voor de zomer van 2025 naar buiten. Daarin komt de maatschappij op de proppen met 1.1 miljoen wekelijkse stoelen, bijna duizend dagelijkse vluchten en meer dan tweehonderd bestemmingen wereldwijd. Hieronder zijn 75 nieuwe dagelijkse vluchten ten opzichte van afgelopen zomer.

Nieuwe bestemmingen zijn onder meer Brussel en Napels. De vliegvelden van Rome, Zürich, Barcelona, Athene, Cancun, Toronto en Barbados zullen daarbij vaker vliegtuigen met een Delta-jasje verwelkomen. Ook Curaçao kan zich gaan opmaken voor meer Delta-toestellen. De airline schaalt de zomerse capaciteit op van één naar drie wekelijkse vluchten. In vergelijking met het winterschema, is deze capaciteit echter relatief klein. Dan vliegt de Amerikaanse SkyTeam-partner van KLM namelijk zeven maal per week naar het Caraïbische eiland.

Samen groeien

De luchthaven bij Atlanta is sterk afhankelijk van Delta. Afgelopen jaar was de maatschappij goed voor ruim zeventig procent van alle vluchten. De Amerikaanse KLM-partner investeert dan ook enorme bedragen in de luchthaven bij Atlanta. Zo kwam de airline met een impuls voor het 10.8 miljard Amerikaanse dollar (€9,8 miljard) kostende herontwikkelingsprogramma van het vliegveld. Delta investeerde in een nieuwe vertrekhal (Concourse D), een vernieuwde Delta Sky Club-lounge – twee keer zo groot als de oude -, én de invoering van een Digitaal ID voor passagiers. Kortom, de groei van Delta Airlines en Hartsfield-Jackson Atlanta Airport gaat hand in hand.