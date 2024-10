KLM A321neo’s op reis door Europa

KLM zet haar Airbus A321neo vanaf maandag 7 oktober in naar meer bestemmingen. Reizigers kunnen de gloednieuwe Airbus nu ook tegenkomen op routes naar Parijs en Praag.

Tot nu toe vloog de Nederlandse maatschappij slechts naar Kopenhagen, Berlijn en Stockholm met de Airbus A321neo. Doordat KLM kort geleden haar tweede toestel in ontvangst mocht nemen, heeft de airline voldoende capaciteit voor de extra routes. Zaterdag zal ook Wenen op het bestemmingslijstje verschijnen.

De komende maanden breidt het netwerk zich gestaag uit. KLM verwacht in de loop van dit jaar nog twee toestellen met de benamingen “Citroenvlinder” en “Porseleinvlinder”, te verwelkomen. Eind 2024 gaan de nieuwe Airbussen ook dienstdoen op routes naar Edinburgh, Madrid, Manchester, London Heathrow en Zürich. De A321neo is onderdeel van de grote vlootvernieuwing bij Air France-KLM. Hiermee worden de huidige Boeing 737NG-vliegtuigen van KLM en Transavia stapsgewijs vervangen door modernere A320- en A321neo-vliegtuigen. Met de komst van deze machines wil de luchtvaartmaatschappij haar duurzaamheidsdoelstellingen bewerkstelligen.

Transavia breidt rap uit

Ook Transavia voegt in rap tempo nieuwe bestemmingen toe aan het netwerk. De maatschappij heeft inmiddels zes toestellen tot haar beschikking, twee waarvan in Transavia’s bezit. De andere vier machines worden geleased, aldus gegevens van planespotters.net. In de loop van het jaar verwacht de Nederlandse budgetvlieger nog twee Airbus A321neo’s in ontvangst te kunnen nemen.

De Airbussen vliegen vanaf Amsterdam heel Europa door. Populaire bestemmingen voor het toestel liggen onder andere in Spanje. Op vluchten naar Alicante, Ibiza, Malaga en Sevilla is het niet ongewoon aan boord te stappen van een Airbus A321neo. Verder komt het type ook vaak in Faro, Marrakech, Catania, Athene, Kos en Larnaca. Heel af en toe verschijnt de Airbus op de luchthaven van Rotterdam, alhoewel dat een uitzondering is. Het noorden van Europa heeft de nieuweling nog amper gezien.