KLM-topvrouw: ‘Dat scheelt je soms twee tot vier uur’

KLM-topvrouw Marjan Rintel wil dat Brussel met financiële maatregelen komt opdat Europese luchtvaartmaatschappijen het hoofd kunnen bieden tegen de Chinese concurrentie.

Terwijl maatschappijen uit China gevrijwaard zijn van Russische sancties, heeft Rusland als gevolg van de westerse sancties haar luchtruim gesloten voor luchtvaartmaatschappijen uit westerse landen, waaronder KLM. China ontspringt als belangrijke bondgenoot van Rusland de dans. Daarmee hebben maatschappijen, zoals China Eastern Airlines, Southern Airlines en Cathay Pacific, een voordeel op de route van China-Schiphol en vice versa. ‘Het luchtruim van Rusland is gesloten voor Europese luchtvaartmaatschappijen en Chinese carriers vliegen eroverheen. Dat scheelt je soms 2 tot 4 uur. Dat zie je dan terug in de prijs en bij ons lopen de kosten natuurlijk hoger op’, aldus Rintel aan tafel met WNL op zondag. Wat moet er gebeuren als KLM internationaal concurrerend wil blijven? KLM-topvrouw Marjan Rintel is te gast bij Rick Nieman. Mis het niet en kijk nu mee, op @NPO1! #WNL pic.twitter.com/TwvcFCmCjU— WNL Op Zondag (@WNLOpZondag) October 6, 2024

Hoge kosten voor KLM

De KLM-topvrouw geeft aan dat de kosten voor de luchtvaartmaatschappij zijn gestegen. Vorige week kwam KLM met een stevig pakket aan maatregelen om de operationele en financiële positie te verstevigen. Het doel is een bedrijfsresultaat van 450 miljoen euro te behalen. Dat kan alleen als reizigers ook voor KLM blijven kiezen en niet de voorkeur geven aan Chinese luchtvaartmaatschappijen, die de vluchten tussen China en Amsterdam goedkoper kunnen aanbieden. Rintel doet dan ook een beroep op Brussel om deze concurrentie te herzien. ‘Europa kan op zijn minst kijken hoe we dat oneerlijke speelveld kunnen voorkomen door het te beprijzen of er op een andere manier naar te kijken’, zegt de CEO van KLM.