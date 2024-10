737 MAX-piloot bestelt tientallen pizza’s

Omdat een Boeing 737 MAX van United Airlines wegens een medisch noodgeval een ongeplande landing maakte, bestelde de piloot dertig pizza’s voor de passagiers.

De opmerkelijke gebeurtenis dateert van halverwege september dit jaar. De 737 MAX, registratie N37516, vertrok 13 september 13:20 uur lokale tijd vanuit San Francisco (Verenigde Staten) voor een binnenlandse vlucht naar Houston. Tijdens de vlucht zou een medisch noodgeval zich aan boord hebben voorgedaan. Op basis daarvan besloten de piloten halverwege de route een ongeplande landing in Albuquerque te maken. WOW🤩: United Airlines Pilot Buys Passengers Pizza After Flight Diversion



De vertraging op de luchthaven liep op omdat de bemanning hun diensturen zou gaan overschrijden. In totaal zou de 737 MAX circa zeven uur aan de grond hebben gestaan. De passagiers mochten het vliegtuig verlaten, maar veel restaurants op de luchthaven van Albuquerque gingen rond die tijd sluiten. Om de reizigers tegemoet te komen, besloot een van de piloten dertig pizza’s bij de plaatselijke pizzeria te bestellen, iets wat een Air Canada-piloot 2019 eveneens deed. Die verdeelde hij evenredig over de 150 passagiers. Op afbeeldingen die op de sociale media verschenen, is te zien dat de vlieger zich bij de gate over een enorme stapel met pizzadozen buigt. ‘We vinden het geweldig om te zien dat onze piloten boven zichzelf uitstijgen voor onze reizigers als er iets onverwachts gebeurt’, spreekt een woordvoerder van United Airlines vol lof over het optreden van de piloot in een verklaring aan PEOPLE.

Na de ongeplande landing bestelde de 737 MAX-piloot 30 pizza’s © Flightradar24.com

Forse vertraging

Richting het einde van de avond konden de passagiers de 737 MAX weer in. ‘We hebben eraan gewerkt om de reizigers snel weer op weg te helpen naar Houston’, aldus de zegsman. De machine arriveerde uiteindelijk met iets meer dan zeven uur vertraging in Houston.