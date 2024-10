Feestelijke onthulling: dit is het nieuwste KLM-huisje

KLM is jarig en traditiegetrouw hoort daar de onthulling van een nieuw KLM-huisje bij. Terwijl het huisje vorig jaar in Valkenburg te vinden was ter onderstreping van de wil het air/rail-aanbod te versterken ter vervanging van korte afstandsvluchten, viel dit jaar de keus wederom op Amsterdam, de plaats waar KLM 105 jaar geleden geschiedenis ging schrijven. Huisje 105 is een miniatuurversie van ‘Het huis aan de drie grachten’, een rijksmonument dat – zoals de naam al zegt – grenst aan drie grachten: de Grimburgwal, de Oudezijds Voorburgwal en de Oudezijds Achterburgwal. Voor KLM vertegenwoordigt het huis de drie stromingen van verleden, heden en toekomst.



Enkele honderden genodigden waren aanwezig toen president-directeur Marjan Rintel KLM-huisje 105 aanbood aan Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Zij deed dit in Hotel Sofitel Legend the Grand. ‘We vieren deze verjaardag in een uitdagende tijd voor ons bedrijf’, aldus de topvrouw. ‘In ons 105-jarige bestaan hebben we echter vaker met tegenwind te maken gehad en KLM heeft zich altijd creatief en veerkrachtig getoond om dat te boven te komen. Ons doel is en blijft een gezond en toekomstbestendig KLM. Met het pakket maatregelen dat we recent hebben aangekondigd, leggen we het fundament voor een sterk KLM dat ook de komende 105 jaar Nederland gaat verbinden met de rest van de wereld.’

Een blauwe vleugel

Van Dijk benadrukte het belang van de luchtvaart: ‘Het gaat altijd over vakantiereizen maar bij covid merkte ik hoe belangrijk het was dat we toch een blauwe vleugel hadden die het mogelijk maakte dat er mensen gerepatrieerd werden naar Nederland. Luchtvaart is voor heel veel zaken in de wereld van levensbelang. Om elkaar te leren kennen en verbindingen te maken hebben we toch nodig dat die wereld kleiner wordt. Die wereld staat her en der in brand. Van allerlei hulporganisaties zouden daar niet kunnen zijn als we niet zouden kunnen vliegen.’ Voorts spreekt hij de hoop uit dat ‘het kleine Nederland, ook vanuit dat prachtige Schiphol met alle bedrijvigheid die we daar hebben, toonaangevend kan zijn bij het maken van transitie.’ Daarbij gaat hij ervan uit dat KLM over 100 jaar zeker een KLM-huisje 205 zal kunnen presenteren. © KLM

Rijksmonument in renaissancestijl

‘Het huis aan de drie grachten’ dateert uit 1610 en is gebouwd in Hollandse renaissancestijl. Het onderging in 1909 een grote renovatie en is daarmee een architectonisch meesterwerk geworden. De architect, Jan de Meyer, wilde het grachtenhuis volledig terugbrengen naar de 17de-eeuwse staat nadat het vanaf 1687 meerdere malen was verkocht, verdeeld en verbouwd. Nieuwe kozijnen, trapgevels en, bij de ingang, een zandstenen deurkozijn werden aan het huis toegevoegd. Ook het interieur werd meegenomen in het restauratieproject; de eikenhouten tochtdeuren en marmeren vloeren werden bijvoorbeeld herplaatst. Jarenlang werd ‘Het huis aan de drie grachten’ gebruikt als boekwinkel en uitgeverij.

Over de Delfts blauwe huisjes van KLM

Sinds de jaren vijftig worden tijdens intercontinentale vluchten aan business class-passagiers Delftsblauwe KLM-huisjes uit die gevuld zijn met Bols Jenever. Het zijn miniatuurversies van gebouwen in Nederland en daarbuiten met een bijzondere geschiedenis. Als verzamelobjecten zijn ze zeer gewild. Tot 1994 was de productie onregelmatig. Toen KLM haar 75ste verjaardag vierde werden er vijftien huisjes extra uitgegeven. Sindsdien loopt het aantal synchroon met de leeftijd van KLM, iedere keer dat KLM verjaart wordt een nieuw exemplaar aan de collectie toegevoegd. Vanwege de alcoholwetgeving op een aantal bestemmingen in het Midden-Oosten zijn er ook wel huisjes in de vorm van een asbak uitgedeeld. Grappig detail: door een sigaret aan de achterzijde in de asbak te leggen, komt er rook uit de schoorsteen! Behalve de vaste serie huisjes zijn er ook miniaturen uitgegeven zonder nummer, waaronder Het Paleis op de Dam, Paleis het Loo en Het Binnenhof.