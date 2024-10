KLM zegt ‘nee’ tegen Extinction Rebellion

KLM stopt niet met Flying Blue, ondanks de oproep daartoe door Extinction Rebellion.

KLM is niet van plan te stoppen met Flying Blue. Activisten van Extinction Rebellion (XR) protesteerden eind vorige week op Schiphol opnieuw bij de KLM-lounge, en eisten dat de luchtvaartmaatschappij een eind maakt aan het loyaliteitsprogramma. De activisten hebben het vaker voorzien op de luchtvaartsector.

XR ziet Flying Blue als een perverse prikkel om meer te vliegen. ‘Stel dat de tabaksindustrie een vergelijkbaar Frequent Smoker Program zou hebben: hoe meer je rookt, des te meer korting krijg je op extra sigaretten. Flying Blue normaliseert en stimuleert vliegen op een perverse manier die voor geen enkele andere sector met een dergelijke belasting voor de gezondheid en milieu sociaal acceptabel is.’ De activisten voeren daarom acties met als eis het einde aan het programma. KLM gaat hier echter niet in mee: ‘Dat gaan we niet doen’, zei KLM-topvrouw Marjan Rintel gisteren tijdens de presentatie van het nieuwste huisje. De toekomst van het loyaliteitsprogramma lijkt intern absoluut niet ter discussie te staan.

Flying Blue

Het frequentflyerprogramma ontstond na de fusie van KLM en Air France in 2005. Op 6 juni 2005 werden Fréquence Plus en Flying Dutchman samengevoegd tot het nieuwe spaarprogramma Flying Blue. De meeste maatschappijen binnen de Air France-KLM-familie volgden meteen. Zo ook Kenya Airways waarin KLM aandeelhouder is. Op 15 juni 2007 werd Air Europa aan het programma toegevoegd. Later zijn hier Aircalin en Tarom aan toegevoegd. Air Kenya heeft het programma vorig jaar verlaten. Het programma heeft in Nederland meer dan 2 miljoen leden.