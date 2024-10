Maatregel Ryanair op Eindhoven Airport te merken

Vanaf volgend jaar is het op Eindhoven Airport (en op andere luchthavens waar Ryanair gebruik van maakt) niet meer mogelijk bij de low cost carrier op de dag van vertrek in te checken.

Vandaag de dag kan dat nog wel tegen een vergoeding van circa 50 euro, maar vanaf 1 mei 2025 dient daar een eind aan te komen. ‘Wij willen die procedure op luchthavens afschaffen’, aldus Michael O’Leary, topman van Ryanair, volgens The Sun op een persconferentie. Hij wil dat reizigers via de Ryanair-app inchecken. Momenteel gebruikt 60 procent van de passagiers de app en kiest de overige 40 procent ervoor de boardingpassen op papier af te drukken. Met de digitale pas kan vanaf volgend jaar bij de counters alleen nog maar bagage afgegeven worden. ‘Alles wordt beheerd via de app, waardoor het proces volledig digitaal wordt en papier volledig wordt geëlimineerd’, zegt hij. Deze verandering zal voor Ryanair eveneens kostenbesparend werken. Tegelijk wordt beweerd dat de ticketprijzen laag kunnen blijven.

Overstap naar digitale pas

O’Leary geeft aan dat hij eerder twijfelde om van papieren boardingpassen over te stappen op digitale. De CEO vertelt dat hij ‘bang was zonder papiertje aan boord van een vlucht te stappen’. Echter, vandaag de dag stelt hij dat de app ‘uitstekend’ werkt. ‘Ik ben een van de laatste mensen die nog steeds komen opdagen met een stuk papier.’

Lege telefoon

En wat als je telefoon leeg is en geen papieren boardingpass hebt? De Ryanair-topman beweert dat dat geen probleem is. Zolang reizigers met hun naam en paspoort bij de incheckbalies verschijnen, kan de check in doorgang vinden. ‘Dus ik denk dat het voor iedereen een soepelere, makkelijkere reis wordt’, voorziet O’Leary.