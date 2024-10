IJsland ziet doek vallen voor laatste passagiers-747

De IJslandse charter- en wet-lease-luchtvaartmaatschappij Air Atlanta stopt met de exploitatie van de Boeing 747.

De laatste Boeing 747-400 in de vloot van het IJslandse Air Atlanta is definitief uit dienst genomen. Het toestel was eerder verhuurd aan Saudia. Sinds eind augustus stond het in Jeddah, waarna het op 28 september terugvloog naar IJsland. Daar zijn nog twee afscheidsvluchten met personeel georganiseerd maar nu komt er toch echt een einde aan een bijzondere geschiedenis bij Air Atlanta.

Het laatste toestel, de 9H-AZA, begon zijn dienst meer dan 20 jaar geleden bij Air France. In maart 2016 werd het toestel onderdeel van de vloot van Air Atlanta Icelandic, waarna het drie jaar geleden werd overgedragen aan de nieuwe Maltese dochtermaatschappij Air Atlanta Europe. Tot aan zijn pensionering heeft het toestel meer dan 65.000 vlieguren en 8.600 vluchten gemaakt. Het nu met pensioen gestuurde passagierstoestel zal binnenkort naar Kemble vliegen. Daar zal het waarschijnlijk blijven, want op Cotswold Airport zal het toestel vermoedelijk worden ontmanteld en als bron van reserveonderdelen dienen. Er zijn volgens de luchtvaartmaatschappij geen plannen om het vliegtuig om te bouwen tot een vrachtvliegtuig.

Het einde van de passagiersvluchten met de Jumbo-Jets bij Air Atlanta was al sinds 2020 aangekondigd. De luchtvaartmaatschappij vervangt deze toestellen door Boeing 777. In de vrachtversie blijft Air Atlanta echter nog steeds de Boeing 747 gebruiken. Air Atlanta Icelandic heeft nog acht in IJsland geregistreerde Boeing 747F-toestellen, waarvan er volgens CH-Aviation momenteel twee inactief zijn.

Ed Force One

Tot 2022 vloog er voor Air Atlanta een 747 met een opvallend verhaal. Het toestel begon op 31 maart 2003 haar carrière als F-GITH bij Air France. Op 21 december 2015 kwam de 747 in dienst van Air Atlanta Icelandic als TF-AAK. De nieuwe eigenaar leasete het toestel niet alleen aan Saudi Arabian Airlines maar ook aan Iron Maiden voor hun Book of Souls World Tour. Bestuurd door Bruce Dickinson, de zanger van de band, vloog de machine in 2016 met de nickname Ed Force One de hele wereld rond. In 2022 viel het doek voor deze beroemde machine.