Probleem op Zaventem

De afhandeling van bagage op de Belgische luchthaven Zaventem heeft vanochtend een uur stilgelegen.

De afhandeling van bagage op Brussels Airport is dinsdagochtend een uur verstoord geweest. Dat bevestigt een woordvoerster van de Belgische luchthaven te Zaventem. Een korte stroomonderbreking legde het systeem van de bagageafhandeling rond 7.30 uur stil. Een klein uur later was het probleem alweer verholpen. De hinder bleef beperkt, zegt de woordvoerster. ‘Het is niet uit te sluiten dat bepaalde stuks bagages niet op tijd op het vliegtuig zijn geraakt’, meldt zij wel tegenover Belga.

Verstoringen en stakingen

De storing is niet het eerste probleem met de bagage-afhandeling dit jaar. Ook eind april en midden juli kampte Brussels Airport al met korte storingen bij de bagageafhandeling. Vorige week dinsdag lag het vliegverkeer op de luchthaven grotendeels stil. Als onderdeel van een nationale manifestatie, legde het veiligheidspersoneel op 1 oktober het werk neer op de luchthavens van Brussel en Charleroi. Niet alleen beveiligingsmedewerkers, maar ook werknemers in de schoonmaak en horeca sloten zich aan bij de staking. Gedurende 24 uur waren er alleen vrachtvluchten mogelijk.