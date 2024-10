Vliegtaks omhoog? Noorwegen verlaagt ‘m juist

Noorwegen verlaagt volgend jaar, net als Zweden, de vliegtaks op Europese vluchten.

Noorwegen verlaagt de vliegtaks op vluchten binnen Europa volgend jaar met 29 procent: van 85 kronen (een kleine €7,30) naar 60 kronen (iets meer dan €5). Dat blijkt uit de begroting die de regering voor 2025 heeft gepresenteerd. De taks voor langeafstandsvluchten stijgt door een inflatiecorrectie met 10 kronen naar een bedrag van 342 kronen (29,30 euro). In de praktijk betekent dit dat een vlucht van Oslo naar Schiphol zo’n twee euro goedkoper wordt. Met Zweden, dat een tijdje geleden aankondigde deze belasting helemaal af te schaffen is Noorwegen het tweede land in Scandinavië dat sceptisch is over de vliegtaks.

Verlagen? Elders wordt verhoogd

Nederland wil de vliegtaks juist verhogen vanaf 2027. Een differentiatie waardoor vooral langeafstandsvluchten een stuk duurder worden, zou de schatkist jaarlijks bijna 250 miljoen euro moeten opleveren. In Nederland is de belasting op dit moment 29,05 euro per passagier per vlucht. Marnix Fruitema van luchtvaartorganisatie BARIN zei eerder dit jaar mordicus tegen een hogere vliegtaks te zijn: ‘Weer blijkt dat in Den Haag verschillende partijen op eigen houtje bezig zijn om de luchtvaart te belasten. De tunnelvisie duurt maar voort. Het wordt de hoogste tijd dat de politiek en ministeries zich realiseren dat het verder belasten van de luchtvaart ten koste gaat van de BV Nederland.’