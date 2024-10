A319 vanaf Schiphol landt op andere luchthaven

Een Airbus A319 van easyJet, afkomstig van Schiphol, week maandagavond uit naar Liverpool (Verenigd Koninkrijk).

Het toestel, registratie OE-LKQ, steeg 19:25 uur op vanaf de Kaagbaan (06/24) in de richting van Manchester. Toen de machine het eindpunt naderde, kwam het ten noorden van de Engelse stad in een holding pattern terecht. Dat kwam doordat een Ryanair-vliegtuig volgens Simple Flying tijdens take-off te maken kreeg met een vogelaanvaring. Daarna werd besloten baan 23R onmiddellijk te sluiten. Dat kwam doordat veiligheidsinspecties moesten plaatsvinden. Daarnaast werd het puin van de startbaan geruimd.

Na meerdere rondjes eindigde de A319 niet in Manchester, maar 45 kilometer verderop © Flightradar24.com

Tijdelijke sluiting landingsbaan

In de tijd dat de operationele teams de baan startklaar maakten, ondervonden meerdere aankomende vluchten hinder. Behalve de A319 van easyJet kregen eveneens een A320neo van British Airways, afkomstig uit Londen Heathrow, en een Boeing 757 van Jet2, die eerder ’s middags opstegen was vanuit de Cypriotische stad Paphos, te maken met een omleiding. Die eerste week uit naar Liverpool, terwijl die andere een onverwachte landing in Birmingham maakte. Daarnaast werd het voor een A321 van Jet2, registratie G-HLYA, ietwat heet onder de voeten. Het toestel was drieënhalf uur eerder vertrokken vanuit Funchal, de luchthaven die bekend staat om haar uitdagende take-offs en landingen, en kondigde tijdens de nadering van Manchester een noodgeval af wegens een laag brandstofpeil. De machine kreeg dan ook voorrang om te landen in Liverpool. Het vertrekkende verkeer werd eveneens geconfronteerd met vertragingen.

A319 naar Liverpool

De A319 van easyJet week na vier cirkels ten noorden van Manchester uit naar Liverpool. Wat de low cost carrier uiteindelijk voor haar reizigers regelde, is niet duidelijk. Jet2 bood in ieder geval haar passagiers wegvervoer vanuit Liverpool naar Manchester aan. De luchthavens zijn ongeveer 45 kilometer van elkaar verwijderd.