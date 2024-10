Boeing ontvangt historisch grote anonieme bestelling

In het openbaar toegankelijke orderboek van Boeing is een anonieme bestelling van 54 Boeing 737 MAX’s opgenomen. Slechts twee keer eerder werden zulke grote orders anoniem geplaatst.

In het orderboek van Boeing worden anonieme bestellingen weergegeven onder de rubriek ‘Unidentified customer(s).’ Voor september 2024 staan er elf anonieme orders voor Boeing 777F’s genoteerd, wat niet ongebruikelijk is. Bestellingen voor vrachttoestellen blijven regelmatig anoniem, vooral vanwege commerciële strategieën of concurrentieoverwegingen. Wat echter opvalt, is de grote order van 54 Boeing 737 MAX-toestellen, een uitzonderlijk aantal voor passagiersvliegtuigen. Deze omvangrijke order duidt mogelijk op een strategische aankoop door een grote partij.

De Boeing 737 MAX, een zuinig vliegtuig voor middellange afstanden, is erg populair onder luchtvaartmaatschappijen vanwege zijn lage operationele kosten en verbeterde brandstofefficiëntie. Ondanks de issues die het toestel eerder ondervond, zoals de wereldwijde gronding in 2019 na twee crashes, is de vraag naar de 737 MAX sterk teruggekeerd sinds de herintroductie na de veiligheidsaanpassingen.

Sinds de start van Boeing’s openbare orderdatabase in 1955 zijn slechts twee keer grotere anonieme bestellingen voor de 737 MAX geregistreerd. In december 2014 betrof het een order van 69 toestellen, gevolgd door 63 stuks in maart 2017. De huidige bestelling van 54 toestellen uit september 2024 staat daarmee op de derde plaats van grootste anonieme orders ooit.

Wie de bestelling heeft geplaatst, is onduidelijk. Het kan gaan om één luchtvaartmaatschappij, een leasemaatschappij, of mogelijk meerdere klanten die samen hebben besteld, zoals vaak gebeurt bij Chinese luchtvaartmaatschappijen. Er bestaat ook de mogelijkheid dat Boeing meerdere kleinere anonieme bestellingen heeft samengevoegd tot één grote order.